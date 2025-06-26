O Sindicato dos Magistrados do Ministério Público (SMMP) criticou esta quinta-feira o procurador-geral da República (PGR) por manter a deliberação do movimento ordinário de magistrados — que prevê acumulações em diferentes áreas — assente na confiança no “bom senso” das hierarquias e avisa que a greve é “inevitável”.

Em reação à entrevista de Amadeu Guerra ao programa Justiça Cega, da Rádio Observador, o sindicato presidido por Paulo Lona acusa o líder do Ministério Público (MP) de “intransigência” face aos apelos para anular a deliberação do Conselho Superior do Ministério Público.

“Perante a atitude de completa intransigência do Exmo. PGR, a greve configura-se como inevitável – mas, claro, que o SMMP tem fé no bom senso dos senhores Conselheiros do CSMP”, lê-se no comunicado.

Além de manifestar esperança de que a greve não seja concretizada, Amadeu Guerra admitiu ao Observador que a solução para contrariar a falta de magistrados seria o encurtamento do curso no Centro de Estudos Judiciários (CEJ) e o SMMP até “reconhece que esta via é eficaz”. Porém, reitera “categoricamente que é insuficiente” para colmatar as lacunas de profissionais: “Basta uma operação matemática simples: o curso do CEJ tem cerca de 50/60 magistrados e faltam cerca de 120”.

Em paralelo, o sindicato lamentou que, mesmo tendo admitido que uma agregação nas áreas de Família e Menores e de Trabalho com outras especialidades deveria ser reformulada, o procurador-geral tenha decidido rejeitar alterações para não conduzir à anulação da deliberação.

“O SMMP não pode aceitar este argumento e decisão: o movimento assente (reconhecidamente) em premissas e soluções erradas não deve ser implementado mas sim anulado”, observou o SMMP.

Recusando ter tido conhecimento do estudo do grupo de trabalho que esteve na base da proposta ou da alteração na deliberação que exige a ratificação das acumulações pelo CSMP, o sindicato manifestou ainda a sua descrença no “bom senso” das hierarquias.

“O SMMP acabou de saber, pelas palavras do Exmo. PGR, que o mesmo confia no ‘bom senso’ dos hierarcas para propor as soluções corretas. Isto é, o “princípio do bom senso” sobrepõe-se ao “princípio da legalidade”. Desconhecemos onde aquele princípio está consagrado”, ironizou o SMMP.

O SMMP decidiu no último sábado avançar com a marcação de cinco dias de greve em julho, em protesto contra a recente deliberação do Conselho Superior do Ministério Público CSMP sobre o movimento de magistrados.

De acordo com a informação divulgada pelo SMMP, os cinco dias de paralisação dos magistrados traduzem-se em dois dias de greve geral, a 9 e 10 de julho, acrescido de um dia de greve na Procuradoria Regional de Lisboa, a 11 de julho, na Procuradoria Regional do Porto, a 14 de julho e nas Procuradorias Regionais de Évora e Coimbra, a 15 de julho.