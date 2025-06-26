Oito chefs vão reunir-se no próximo dia 17 de julho para um jantar estrelado que marca os oito anos do SUD Lisboa Hall. Com início às 18h00, o Under The Stars arranca com um welcome drink seguido da apresentação do novo livro do jornalista e curador gastronómico Nelson Marques. A apresentação terá como protagonistas os chefs Rui Silvestre e Ljubomir Stanisic, que seguirão depois para a cozinha.

É por lá que, com o chef Patrick Lefeuvre, vão assinalar o 8.º aniversário do SUD Lisboa Hall. Com 10 estrelas Michelin, o jantar vai contar com propostas que incluem “Lírio, Rábano, Pepino e Jalapeño”, de Rui Silvestre (Fifty Seconds, uma estrela), “Tártaro de Novilho e Ostras”, de Ljubomir Stanisic (100 Maneiras), “Gamba Violeta e Caviar”, de Vitor Matos (duas no Antiqvvm, duas no Blind e uma no 2Monkeys), “Atum Balfegò, Amêndoa e Ouriço”, de Alexandre Silva (Loco, uma estrela); “Lula, Alcagoita e Coentros”, de Louis Anjos (Al Sud, uma estrela); “Caldo de Vegetais e Barriga de Porco”, de Habner Gomes (YŌSO, uma estrela), “Curgete, Alface e Celtuce”, de Diogo Formiga (Encanto, uma estrela), e “Melancia, Sangria e Pinhões”, de Louise Bourrat (Boubou’s).

Já as sobremesas serão saboreadas durante a sunset party, com música ao vivo e o rio Tejo como pano de fundo. Toda as propostas vão ser acompanhadas de champanhe Cattier e vinhos da Quinta dos Castelares (Douro), Quinta do Gradil (Lisboa) e Adega Mayor (Alentejo), escolhidos por Marc Pinto, sommelier do Fifty Seconds.

O evento Under The Stars tem início às 18h00 e prolonga-se até à 1h00. O bilhete de acesso ao evento custa 280 euros e as reservas devem ser feitas através da página oficial do SUD Lisboa Hall. Com vista para o rio, o evento termina com uma sunset party.