Eis mais um duelo inusitado, como só esta versão do Campeonato do Mundo de Clubes é capaz de proporcionar. Frente a frente pela primeira vez na história, Urawa Red Diamonds e Monterrey chegaram ao Rose Bowl em situações distintas. Por um lado, os akai akuma já estavam eliminados da competição, depois de terem perdido frente a River Plate (3-1) e Inter Milão (2-1). Por outro, os rayados ainda sonhavam com os oitavos de final e sabiam de antemão que a vitória frente aos japoneses podia ser decisiva nesse capítulo. Ainda assim, os mexicanos ainda não tinham vencido na competição, depois de terem empatado frente a italianos (1-1) e argentinos (0-0).

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“Vamos tentar até ao último segundo, até a última bola em disputa. Não será fácil. Conheço bem o futebol japonês. Tenho na equipa técnica uma pessoa que trabalhou lá e sabe o quão intenso e rápido os jogadores são. É uma grande oportunidade. O Monterrey e o México estão a mostrar-se ao mundo numa competição que exige o melhor. Queremos elevar o nome do futebol mexicano. Tenho clarificado o que me quero focar. Sei onde estou. Isto são os rayados e aqui deve-se vencer. Não basta ganhar de qualquer maneira. Com o tempo, implementaremos uma filosofia que deixará os nossos adeptos orgulhosos. Será uma filosofia vencedora”, assumiu Domènec Torrent na antevisão ao jogo decisivo.

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Para o desafio disputado em Pasadena, Torrent fez cinco alterações no seu onze inicial, com Ricardo Chávez e Luis Reyes a entrarem para os corredor laterais, por troca com Érick Aguirre e Gerardo Arteaga. No miolo, Fidel Ambríz e o ex-FC Porto Óliver Torres foram opções nos lugares de Sergio Canales e Jorge Rodriguez, ao passo que Alfonso Alvarado entrou para o ataque, com Lucas Ocampos a sair para o banco. Já Maciej Skorza apenas apresentou uma novidade, com Takahiro Sekine a render Hirokazu Ishihara na sua equipa.

Os mexicanos entraram melhor na partida e, com poucos minutos de jogo, Alvarado enviou a bola à trave da baliza de Shusaku Nishikawa, depois de um cruzamento do ex-dragão Jesús Corona (4′). Os diabos vermelhos responderam através de um canto de Matheus Sávio, com o antigo jogador do Estoril a atirar diretamente à baliza, para defesa segura de Esteban Andrada (12′). A partir daí, o Urawa Reds cresceu na partida e, na conclusão de uma jogada bem trabalhada, Yusuke Matsuo recebeu dentro da área e atirou contra Ricardo Chávez (24′). Na cobrança do canto, Danilo Boza falhou o alvo (25′). A resposta surgiu de pronto, com Alvarado a aproveitar uma oferta da defesa para criar perigo, só que o seu chapéu saiu ao lado (27′).

Na reta final do primeiro tempo, o Monterrey conseguiu encontrar o caminho do golo… e disparou no marcador, com três golos em nove minutos. A abrir as hostilidades, Corona combinou com Nelson Deossa que, de muito longe, desferiu um remate forte para o fundo da baliza, surpreendendo Nishikawa (30′). Pouco depois, o ex-FC Porto tocou para Alvarado que, com um toque subtil, isolou Germán Berterame que, na cara do guarda-redes, não desperdiçou (34′). Por fim, o próprio Tecatito Corona juntou o seu nome à lista de marcadores, com um espectacular remate em colher de fora da área (39′). Desta forma, os mexicanos regressaram aos balneários com a vitória no bolso e virtualmente apurados (0-3). No lado japonês, fazia-se a festa, como não podia deixar de ser.

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Na segunda parte, os rayados entraram com tudo e, depois de mais uma grande jogada de Corona, Chávez atirou para nova defesa de Nishikawa (47′). Na resposta, Boza tentou num canto, a bola desviou em Sergio Ramos e embateu na trave mexicana (49′). Logo a seguir foi a vez de Berterame romper a defesa nipónica, mas acabou por na altura da finalização (51′). Na parte final da partida, Roberto de la Rosa, isolado, falhou o quarto golo, que viria a aparecer no tempo de compensação, com o avançado mexicano a cruzar para Berterame que, ao segundo poste, encostou para o bis (90+7′).

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A pérola

Longe dos grandes palcos europeus, Jesús Corona continua a deslumbrar com um toque refinado, seja de pé esquerdo, ou de pé direito. O mexicano foi a principal figura do Monterrey na primeira parte, estando envolvido no desenho dos três golos em nove minutos. Depois de ter assistido e de iniciado um jogada de golo, Tecatito fez o gosto ao pé com um grande remate de fora da área, sem qualquer hipótese para o guarda-redes japonês.

O joker

Germán Berterame é a principal figura ofensiva do Monterrey e, esta quinta-feira, frente ao Urawa Red Diamonds, mostrou porquê. O mexicano perfila-se como um avançado pouco físico, mas é rápido e tem faro de golo, tal como mostrou no bis que apontou.

A sentença

Os rayados sabiam de antemão que a vitória deixava o caminho para os oitavos de final escancarado, e assim foi. Nem sequer foi preciso esperar pelo outro jogo deste Grupo E. Apesar de terem estado quase até ao fim no topo do agrupamento, o Monterrey acabou por ser ultrapassado pelo Inter Milão, mas garantiu o apuramento no segundo lugar, com cinco pontos e, acima de tudo, excelente exibições. Segue-se o Borussia Dortmund, nos oitavos.

A mentira