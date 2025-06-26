“Riff Raff: Um Crime em Família”

Comédia policial negra em que Ed Harris interpreta um assassino profissional reformado que vive com a segunda mulher e o filho numa casa de campo do Maine. A sua existência tranquila é interrompida pela chegada abrupta da primeira mulher, do filho que teve com esta e da sua namorada muito grávida, que fogem do seu antigo associado e colega de crimes (Bill Murray) e de um capanga dele. Realizado por Dito Montiel, Riff Raff: Um Crime em Família é uma fita vulgar, e grosseiramente sub-tarantinesca, indigna de atores como Harris, Murray e Jennifer Coolidge, que faz a primeira mulher excitada, copofónica e desbocada da personagem daquele. Montiel já fez bastante melhor que isto, caso de Empire State — O Assalto (2013) ou O Figurante (2017).

“O Ancoradouro do Tempo”

Após Mabata Bata (2017), o moçambicano Sol de Carvalho volta aqui a inspirar-se numa obra de Mia Couto, A Varanda do Frangipani, tendo contado com a colaboração do escritor no argumento. Izidine, um jovem inspetor da polícia, desloca-se a uma velha fortaleza colonial (a fita foi rodada na Fortaleza da Ilha de Moçambique) transformada em lar de idosos, para investigar o assassínio do seu diretor. E confronta-se com o impensável: todos os que ali vivem ou trabalham confessam ter cometido o crime. Esta história de um assassinato (aparentemente) coletivo que também vai tocar nas memórias do passado colonial e na corrupção do presente em Moçambique, é muito ténue, muito pouco dramática e desguarnecida de suspense.

“F1: O Filme”

Rodado no Grande Circo da Fórmula 1 com a colaboração de todas as equipas e todos os pilotos, F1: O Filme, de Joseph Kosinski, tem Brad Pitt no papel de Sonny Hayes, um antigo piloto cuja promissora carreira ficou a meio após ter sofrido um grave acidente nos anos 90. Hayes vê-se contactado por Ruben Cervantes (Javier Bardem), seu antigo colega de equipa, que agora gere uma equipa a passar por dificuldades, para o ajudar. A ideia é que ele volte a conduizr um carro e seja o mentor de um talentoso rookie, Joshua Pearce (Damson Idris). Mas este, no entanto, não aceita bem a presença do veterano.