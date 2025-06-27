A Assembleia da República aprovou nesta sexta-feira, por unanimidade, dois votos de pesar pelas mortes dos médicos e antigos deputados Manuel Strecht Monteiro e José António Silva.

Manuel Afonso Silva Strecht Monteiro morreu no dia 15 de maio, aos 83 anos.

O voto de pesar, apresentado pelo PS, assinala a sua “intervenção ética, cívica, profissional e política”, considerando que “deixa uma marca relevante na vida da comunidade e na construção da democracia“.

“Combatente antifascista, defensor dos direitos das mulheres, lutador fervoroso pela democracia e pela liberdade, teve uma vida profissional dedicada ao Serviço Nacional de Saúde, numa ação sempre guiada pelo espírito de serviço público e pela proximidade às pessoas”, refere o texto.

No voto de pesar, é destacado o papel de Manuel Strecht Monteiro como deputado na VII Legislatura, referindo que foi “determinante na aprovação da Lei da Interrupção Voluntária da Gravidez”, um “avanço civilizacional que ele defendeu com firmeza, enfrentando resistências, mas sempre com um mesmo objetivo: tornar o país mais justo e mais livre”.

Manuel Strecht Monteiro nasceu em 1941, no Porto. Foi também presidente da Junta de Freguesia de Fiães, candidato à presidência da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, vereador e deputado municipal eleito pelo PS.

Médico de profissão, presidiu à Associação dos Médicos da Carreira Hospitalar da Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos e dirigiu vários serviços hospitalares na área da obstetrícia e ginecologia. Presidiu também à comissão instaladora do Hospital de Santa Maria da Feira, “onde deixou sempre expresso o seu inabalável compromisso com os valores da democracia, da justiça social e participação cívica“, indica o voto.

Através deste voto, a Assembleia da República manifesta o seu pesar pela morte de Manuel Strecht Monteiro, “prestando homenagem ao seu percurso cívico, e expressando sentidas condolências aos seus familiares, amigos e camaradas”.

Esta sexta-feira, o parlamento aprovou também outro voto de pesar, apresentado pelo PSD, pela morte de José António Silva.

José António Sousa Silva, natural de Leiria, nasceu em 1955. Foi um “distinto médico, cidadão exemplar e figura de referência do distrito de Leiria“, que “dedicou toda a sua vida à causa pública e ao serviço dos outros”, refere o voto.

“Fê-lo no exercício da medicina, com dedicação humanista aos seus doentes, e também através de um longo e empenhado percurso de participação cívica e política”, lê-se no texto.

No voto, é recordado também o percurso político, indicando que o militante do PSD foi líder da concelhia de Leiria do partido, presidente da Junta de Freguesia de Parceiros, deputado à Assembleia da República e presidente da Assembleia Municipal de Leiria.

“Em todas estas funções, demonstrou sentido de missão, espírito de diálogo e uma ligação profunda à sua terra e às suas gentes. Mesmo após uma vida de serviço, preparava-se para regressar à vida política ativa, tendo aceite ser candidato à presidência da União de Freguesias de Parceiros e Azoia nas próximas eleições autárquicas. Este gesto revela o seu inabalável compromisso com a democracia local e o bem comum“, salienta o texto.

O voto aprovado salienta também que José António Silva “deixa uma marca indelével na vida pública leiriense e nacional”, endereçando as “mais sentidas condolências” à “família enlutada, aos amigos, aos companheiros de percurso político e a todos os leirienses que com ele partilharam causas e ideais”.