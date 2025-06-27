Um incêndio no mato levou ao encerramento da ferrovia entre Fratel e Ródão, em Vila Velha do Ródão, no Distrito de Castelo Branco.

Segundo uma fonte da Proteção Civil o alerta foi dado às 18h03 para um incêndio que, por ser próximo da linha ferroviária, levou ao seu corte por precaução.

Para o local foram enviados 15 operacionais e cinco viaturas dos Bombeiros Voluntários da Vila Velha do Ródão, da GNR e da CP.