Um incêndio no mato levou ao encerramento da ferrovia entre Fratel e Ródão, em Vila Velha do Ródão, no Distrito de Castelo Branco.
Segundo uma fonte da Proteção Civil o alerta foi dado às 18h03 para um incêndio que, por ser próximo da linha ferroviária, levou ao seu corte por precaução.
Para o local foram enviados 15 operacionais e cinco viaturas dos Bombeiros Voluntários da Vila Velha do Ródão, da GNR e da CP.
[A polícia é chamada a uma casa após uma queixa por ruído. Quando chegam, os agentes encontram uma festa de aniversário de arromba. Mas o aniversariante, José Valbom, desapareceu. “O Zé faz 25” é o primeiro podcast de ficção do Observador, co-produzido pela Coyote Vadio e com as vozes de Tiago Teotónio Pereira, Sara Matos, Madalena Almeida, Cristovão Campos, Vicente Wallenstein, Beatriz Godinho, José Raposo e Carla Maciel. Pode ouvir o 6.º episódio no site do Observador, na Apple Podcasts, no Spotify e no Youtube Music. E o primeiro episódio aqui, o segundo aqui, o terceiro aqui, o quarto aqui e o quinto aqui]