A Google Cloud anunciou esta quinta-feira a disponibilização de um portfólio de cloud soberana em Portugal e está disponível para ajudar o país neste âmbito, uma vez que a Estratégia Digital Nacional (EDN) prevê um plano de desenvolvimento nesta matéria.

A tecnológica disponibiliza em Portugal um portfólio de cloud soberana “em constante evolução para satisfazer as necessidades de qualquer organização, de infraestrutura global otimizada para IA [inteligência artificial], kits para o desenvolvimento de agentes de IA, soluções de produtividade, entre outras soluções”.

A country manager da Google Cloud Portugal disse à Lusa, à margem do Google Cloud Day, que está a decorrer no Convento do Beato, e Lisboa, que a cloud soberana “é um tema que está na ordem do dia”, nomeadamente devido ao controlo de dados dentro da região da União Europeia e toda a proteção que inclui chaves de encriptação para garantir que não há qualquer acesso à informação, acautelando os atuais riscos geopolíticos.

Por exemplo, alguns países na área da Defesa estão a usar uma solução cloud soberana que é completamente desconectada da cloud que a tecnológica disponibiliza.

Em 12 de dezembro, o Governo aprovou a Estratégia Digital Nacional (EDN) e o Plano de Ação 2025-2026, o qual, entre outras medidas, previa uma cloud soberana, cuja definição de um plano de desenvolvimento estava previsto para este ano. Questionada sobre se a solução da Google é candidata, Sofia Marta disse: “Claro que sim”.

Mas “este não é um tema específico para Portugal, estamos completamente atentos e queremos ser uma organização que vai ajudar os Estados, neste caso Portugal em particular a suprimir esta necessidade, acho que é inevitável esse caminho, muito gostaríamos que esse caminho fosse feito connosco”, rematou.

Entre outras novidades anunciadas esta quinta-feira está a disponibilização em Portugal da tradução de voz no Google Meet para inglês/português/inglês traduzindo o discurso quase em tempo real, mantendo a cadência e o tom do interlocutor. Esta funcionalidade vai estar disponível nas próximas semanas para traduções de inglês para português e vice-versa, segundo a tecnológica.

A Google Cloud anunciou também como é que as empresas e Administração Pública portuguesas estão a usar a sua tecnologia.

Por exemplo, o Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais (CSTAF) está a implementar o NotebookLM para apoiar a análise dos juízes e a Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia (SRE) (um dos departamentos do Governo Regional da Madeira) está a desenvolver um ‘chatbot’ personalizado no Google AI Studio para auxiliar a aprendizagem.

Outro dos exemplos é a ULS Coimbra, que está a integrar o Google Workspace com o Gemini para tornar os processos clínicos complexos mais rápidos, mais informados e mais seguros.

Por sua vez, a Sonae MC “reforçou a sua segurança digital ao implementar o Google SecOps Enterprise Plus, uma plataforma que utiliza IA e machine learning para melhorar a deteção e a resposta a ciberameaças, protegendo assim os ativos críticos e a confiança dos clientes”, refere a tecnológica, e a Caixa Geral de Depósitos (CGD) está a acelerar a sua transformação digital com a Google Cloud, posicionando-se como pioneira no setor financeiro.

Exemplos são a NOS, que “tem vindo a sofrer uma transformação digital abrangente com a Google Cloud desde 2020, desde a criação do seu Centro de Excelência na Cloud”, a Sogrape, que “modernizou a sua plataforma centralizada de dados, permitindo-lhe utilizar a IA para uma análise eficiente de documentos e estratégias comerciais orientadas por dados, aumentando significativamente a eficiência da equipa e a tomada de decisões”, e a Super Bock.

Esta última “utiliza o BigQuery e o Vertex AI para transformar dados em insights acionáveis, impulsionando a prospeção de novos clientes e garantindo que se mantêm ágeis e competitivos no mercado”, acrescentou.