Mads Mikkelsen, jovem norueguês de 21 anos, diz ter sido mandado para trás à chegada aos EUA pelos serviços de controlo fronteiriço. Uma das razões, segundo ele, foi ter sido encontrado um meme que mostra um JD Vance exagerado e careca. As autoridades negaram e apontam o uso de drogas como a principal razão para a recusa da entrada na fronteira.

Mikkelsen — sem relação com o ator dinamarquês — contou a história ao jornal norueguês Nordlys, lembrando que viajou para o aeroporto norte-americano de Newark, no estado de Nova Jérsia. À chegada terá sido escolhido para ser questionado pelos agentes do Serviço de Alfândega e Patrulha de Fronteiras (CBP, na sigla em inglês).

Durante a entrevista, o turista diz ter sido ameaçado com uma multa de cerca de 4200 euros ou mesmo cinco anos de prisão caso não aceitasse dar o código do telemóvel para que fosse inspecionado, algo que acabou por permitir. Os agentes, ao olharem para o dispositivo, destacaram duas imagens: um meme com uma versão careca do vice-Presidente dos EUA, JD Vance, e uma fotografia de um cachimbo de marijuana.

Norwegian tourist, 21, refused entry to U.S. and deported after ICE finds JD Vance meme on phone — Daily Mail pic.twitter.com/CvPRbTO6L0 — NewsWire (@NewsWire_US) June 24, 2025

Autoridades dizem que foi por uso de drogas

Em resposta à entrevista, o CBP negou as alegações na rede social X. “Fact check: FALSO“, lê-se no comunicado, que alega ainda que “Mads Mikkelsen não foi bloqueado à entrada por quaisquer memes ou razões políticas, mas sim por uso de drogas“.

Fact Check: FALSE Mads Mikkelsen was not denied entry for any memes or political reasons, it was for his admitted drug use. pic.twitter.com/is9eGqILUq — CBP (@CBP) June 24, 2025

Mikkelsen confirmou ao Nordlys que foi questionado sobre uso de drogas ilegais pelos serviços fronteiriços, tendo-lhes dito que usou canábis duas vezes, na Alemanha e no estado norte-americano do Novo México, ambos sítios onde o uso é legal.

“Então, na minha mente, era irrelevante”, confessou o norueguês ao jornal. “É uma substância legal onde foi tomada, tal como o álcool“, insistiu.

Resposta das autoridades com erros

O jovem disse que não viu a publicação do Serviço de Alfândega e Patrulha de Fronteiras na rede social X e que só recebeu a resposta das autoridades mais tarde por escrito.

No entanto, essa resposta terá vindo com erros, incluindo alegações de que o jovem teria mesmo um cachimbo consigo, em vez da imagem deste utensílio no telemóvel. O relatório tem ainda uma menção de que terá um passaporte espanhol e que pretendia visitar família que viveria nos EUA.

“Sou norueguês e nunca fui a Espanha“, disse Mikkelsen. “É fácil contradizer o que os EUA estão a dizer. Eu não tenho família espanhola e não tenho qualquer ligação a esse país”, garantiu.