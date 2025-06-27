Um sismo de magnitude 2,2 na escala de Richter foi registado pelas 23h01 desta quinta-feira a este de Peniche (Leiria), onde foi sentido tal como na Lourinhã (Lisboa), adiantou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O abalo, cujo epicentro se localizou a cerca de oito quilómetros a este de Peniche, foi sentido com intensidade máxima II, na escala de Mercalli, nos concelhos de Peniche (Leiria) e Lourinhã (Lisboa).

O IPMA indica que o sismo não causou danos pessoais ou materiais até à hora da emissão do seu comunicado. “Se a situação o justificar serão emitidos novos comunicados”, acrescentou.

Segundo a escala de Richter, os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro (menos de 2,0), muito pequenos (2,0-2,9), pequenos (3,0-3,9), ligeiros (4,0-4,9), moderados (5,0-5,9), fortes (6,0-6,9), grandes (7,0-7,9), importantes (8,0-8,9), excecionais (9,0-9,9) e extremos (quando superior a 10).

A intensidade máxima II da escala de Mercalli Modificada significa que o abalo pode ser “sentido pelas pessoas em repouso nos andares elevados de edifícios”.