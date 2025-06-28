“Acabaram-se as mentiras”. Foi assim que Gavin Newsom, governador do estado norte-americano da Califórnia, anunciou que iria processar e pedir uma indemnização de mais de 650 milhões de euros à estação de televisão Fox News, que o acusou de mentir sobre os telefonemas de Presidente dos EUA Donald Trump, durante os protestos em Los Angeles.

Em declarações ao Politico, o governador acusou a estação televisiva de “mentir ao povo norte-americano em nome de Donald Trump”, acrescentando que deve agora “enfrentar as consequências”. “Até que a Fox esteja disposta a ser verdadeira, continuarei a lutar contra a sua máquina de propaganda“, continuou Newsom.

Em resposta, a Fox News chamou ao processo “jogada publicitária transparente […] frívola” que terá sido “concebida para reprimir a liberdade de expressão que o critica“. “Defenderemos vigorosamente este caso e esperamos que seja arquivado”, acrescentou a televisão numa nota enviada ao Politico.

Fox News no meio de Trump e Newsom

O caso remonta ao início do mês de junho, numa altura em que o governador e o líder da Casa Branca apresentaram versões opostas sobre um contacto telefónico ter ocorrido antes ou depois de o Presidente ter mobilizado a Guarda Nacional a 9 de junho para participar na contenção dos protestos contra as medidas anti-imigratórias.

O governador da Califórnia alegava que o último contacto que tinha tido com o Presidente tinha sido a 7 de junho, dois dias antes de Trump anunciar a mobilização da força militarizada que normalmente está ao serviço dos estados. Já o líder da Casa Branca tinha contado aos jornalistas que tinha falado com Newsom no dia 9, data em que 900 fuzileiros norte-americanos foram enviados para o estado, esperando ordens para intervir em Los Angeles.

“Não houve nenhuma chamada. Nem sequer um voicemail. Os americanos deviam estar alarmados com o facto de um Presidente que envia fuzileiros para as nossas ruas nem sequer saber com quem está a falar”, respondeu então o líder californiano.

Foi o apresentador Jesse Watters, no seu programa na Fox News, que o acusou de estar a “mentir”, na forma de uma pergunta retórica: “Porque é que Newsom mentiria e afirmaria que Trump nunca lhe telefonou?”. No ecrã estava uma suposta captura de ecrã do Presidente dos EUA que mostra uma chamada de 16 minutos no dia 9 com o governador da Califórnia.

O valor pedido pelo líder do estado — equivalente a 787 milhões de dólares — não é uma coincidência. Foi quase o mesmo que a televisão teve de pagar noutro caso de difamação com a empresa de produção de máquinas de voto Dominion, que acusou a Fox News de espalhar mentiras sobre o funcionamento das máquinas depois das eleições presidenciais de 2020, em que Trump saiu derrotado.

Numa carta com um resumo do caso enviada pelos advogados do governador da Califórnia à Fox News e a que o Politico teve acesso, os advogados ironizaram sobre o Presidente e criticaram a televisão.

“Talvez não seja surpreendente que um quase-octogenário com um historial de declarações públicas ilusórias e de discursos desequilibrados nas redes sociais possa confundir as datas. Mas a decisão da Fox de encobrir o erro do Presidente Trump não pode ser tão facilmente descartada“, lê-se.