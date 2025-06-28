Os sindicatos concluíram o processo negocial com a Imprensa Nacional Casa da Moeda (INCM), que se traduziu num aumento base de 57 euros para todos os trabalhadores.
“O SINTTAV [Sindicato Nacional dos Trabalhadores das Telecomunicações e Audiovisuais] considera que o acordo obtido responde à posição aprovada pelos trabalhadores no último plenário deve ser assinado o quanto antes para que os trabalhadores possam receber o dinheiro que é seu no mês de julho”, lê-se numa informação enviada aos trabalhadores da INCM. As negociações entre os sindicatos e a INCM começaram em 2024.
Face ao caderno reivindicativo, a sociedade apresentou, inicialmente, uma contra proposta de 2,1% para as tabelas salariais, que foi rejeitada. Posteriormente, defendeu um aumento de 36 euros, que também foi chumbado pelos trabalhadores, que seguiram com formas de luta como plenários e duas greves. Na quarta-feira, a INCM propôs um aumento base de 57 euros, o que para os trabalhadores “não sendo o necessário e desejável, já era aceitável”.
O aumento de 57 euros vai abranger 37,27% dos trabalhadores, enquanto 28,48% vão ter um acréscimo entre 58 euros e 66 euros e 34,25% vão receber mais entre 67 e 74 euros.
No âmbito da negociação, foi também criado um subsídio de segurança física e risco, em substituição do subsídio de trabalho gravoso, estando o início da produção de efeitos previsto para 1 de novembro do corrente ano.
[A polícia é chamada a uma casa após uma queixa por ruído. Quando chegam, os agentes encontram uma festa de aniversário de arromba. Mas o aniversariante, José Valbom, desapareceu. “O Zé faz 25” é o primeiro podcast de ficção do Observador, co-produzido pela Coyote Vadio e com as vozes de Tiago Teotónio Pereira, Sara Matos, Madalena Almeida, Cristovão Campos, Vicente Wallenstein, Beatriz Godinho, José Raposo e Carla Maciel. Pode ouvir o 6.º episódio no site do Observador, na Apple Podcasts, no Spotify e no Youtube Music. E o primeiro episódio aqui, o segundo aqui, o terceiro aqui, o quarto aqui e o quinto aqui]