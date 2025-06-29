Joaquim quer ser poeta e decide ingressar no curso de Letras de uma universidade na cidade de Porto Alegre através do sistema de cotas. O facto de ser cotista afasta-o dos outros estudantes. Sente-se diferente, não tanto pela cor da sua pele (existem outros negros no curso), mas por ter entrado na faculdade de outra forma. É como se não pertence àquele lugar. Em casa, a situação é complicada. Joaquim nunca conheceu o pai, a mãe morreu jovem. Vive com a tia Julieta e a avó demente, cujo estado piora de dia para dia. O salário da tia e a reforma da avó mal chegam para pagar as contas, e o jovem vive consumido pelos remorsos provocados pela sua parca contribuição — Joaquim não trabalha para se dedicar à faculdade e tenta estar o máximo de tempo possível com a namorada, não dando a ajuda necessária à tia, cada vez mais cansada. Após a morte da avó, o jovem entra numa espiral de desânimo e tristeza e perde o rumo. “A convivência com os livros” tinha-o levado a “acreditar que todas as respostas estavam neles”, mas a vida persiste, igual e miserável, além da literatura.

Desiste então da faculdade e vai trabalhar para uma bomba de gasolina. O sistema de cotas que lhe permitiu entrar na universidade não oferece nada além da inscrição, e Joaquim tem de se resignar e enfrentar a verdade — tem de abandonar o curso, o seu sonho e a sua juventude para a ajudar a sustentar a casa de onde ele tenta a tudo o custo fugir. Aos poucos, habitua-se a essa vida, mas uma notícia esperada desperta nele a vontade de outras coisas: ganhou um concurso literário em Portugal. Viaja até Lisboa para a entrega do prémio, conhece outros vencedores — escritores de língua portuguesa de diferentes países — e experimenta aquilo que poderia ter sido a sua vida se tivesse nascido noutro local, noutra família, com outra cor de pele. De regresso ao Brasil, decide retomar o curso, mas o final de De onde eles vêm, o novo romance de Jeferson Tenónio, não é feliz nem promissor: “Na TV, uma reportagem falava de um vírus na China”. Outra vez a vida em suspenso.

“De onde eles vêm”Jeferson TenórioCompanhia das Letras224

O tema central De onde eles vêm é a perda do sonho face à dureza da vida e da exclusão social. Esse sonho é o da literatura e da vida dedicada à escrita, e o livro está recheado de referências literárias — de Homero a Proust, passando por Joyce, Guimarães Rosa, Vergílio Ferreira e James Baldwin. Os autores e os seus livros são tema constante de conversa, seja no café da faculdade, onde se discute o existencialismo e a diferença entre Camus e Sartre, seja na loja de Sinval, onde Joaquim tem o primeiro contacto com os grandes clássicos. Fala-se também de ativismo e da luta contra o racismo. Apesar da sua presença nestes encontros, Joaquim permanece distante. A sensação de deslocamento constante face aos outros faz com que guarde os pensamentos para si e participe pouco nas conversas dos colegas. Joaquim fala pouco sobre a literatura que tanto diz amar e ainda menos sobre as razões que o levaram a decidir ser escritor e a entrar no curso de Letras. É como se não tivesse nada para dizer sobre o assunto.

No início do livro, Joaquim afirma que quis ser poeta porque queria ser leitor, mas parece pouco interessado em poesia e é com um conto que acaba por ganhar um concurso literário. Diz que sempre gostou de livros, mas é com a descrição da execução de um desenho que o romance começa. São raras as passagens em que fala com paixão sobre a leitura (talvez a exceção seja Baldwin) e, embora cite autores e obras, nunca aprofunda a sua relação com eles, pequenos apontamentos na sua vida marcada por contrariedades. A sensação que fica é que, para ele, a literatura não é um meio, mas um fim; é uma forma de escapar à vida que sempre lhe teve destinada por ser negro e pobre. O que lhe interessa não são os livros em si, mas a possibilidade de libertação que eles representam, esse sonho bonito que, aos poucos, se esfarela. Essa é uma das principais falhas do livro — um protagonista que se diz apaixonado pela literatura mas que, afinal, não se interessa assim tanto por ela. Um aspirante a escritor que não explica porque quer ser escritor e cuja falta de presença o torna numa figura pouco memorável.

De onde eles vêm toca em diversos assuntos importantes e prementes, como o racismo no meio académico, o tratamento das minorias nesse contexto e o preconceito de que são alvo aqueles que entram no ensino superior através do sistema de cotas. A questão das comunidades de quilombolas, descentes de negros que fugiram da escravidão, também é referida, mas ao de leve e sem a profundidade que lhe é devida. O mesmo acontece com os outros temas. É também dececionante a forma como Jeferson Tenório, autor de um romance profundo que revela como o racismo afeta os laços afetivos, aborda o tema dos relacionamentos amorosos, sobretudo inter-raciais. Depois de terminar o namoro com Jéssica, uma jovem negra, Joaquim começa a namorar com Elisa, uma jovem branca. Quando o relacionamento termina, o Joaquim percebe que os dois vivem em mundos distintos e que as suas origens e experiências são demasiado diferentes para que o namoro resulte. Contudo, o jovem não se demora em considerações, chora a sua perda e lamenta a sua sorte.

O mais recente livro de Jeferson Tenório é um romance de formação interessante, mas que fica aquém das expectativas.