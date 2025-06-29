O Presidente do Chega, André Ventura, exigiu este domingo ao Governo que negoceie com o seu partido em matéria de imigração, para não correr o risco de discutir este tema com o Partido Socialista, com quem entende que não há avanços.

“[Governo] Já teve experiência de que fazer acordos com o PS nestas matérias é deixar o País parado. Não é credível que o PS aceite mudanças em matérias de nacionalidade”, denuncia. Entre as propostas que Ventura quer ver alteradas está o reagrupamento familiar, que o Chega quer suspender, alegando que o regime proposto pelo Governo permite uma “fraude à lei”.

No que respeita ao regime de permanência de imigrantes em território nacional, o líder do Chega adiantou que o seu partido quer mudanças de fundo, uma delas a revogação do regime especial assinado por Portugal no quadro da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP).

“É preciso evitar que pessoas possam vir como turistas ou como estudantes e aqui fiquem automaticamente com pedidos de residência legais durante muitos mais anos. É uma fraude à lei que temos de combater e estamos a falar de um universo de pessoas de cerca de 300 milhões”, justificou.

“O Governo está intolerante ao facto de suspender o reagrupamento familiar”, denuncia. Posto isto, o partido “pedirá a revogação da possibilidade de pedir reagrupamento quando não se tem residência em Portugal”, para “garantir que regras não potenciam caos demográfico”. Porém, a lei 23/2007 determina que o reagrupamento familiar é concedido ao “cidadão com autorização de residência válida” em Portugal — e as alterações introduzidas pela lei 9/2025 não mudaram as regras relativas ao reagrupamento.

Além disso, na proposta anunciada pelo ministro da Presidência, António Leitão Amaro, na semana passada, o Governo já tinha anunciado a intenção de obrigar os requerentes do reagrupamento a ter um mínimo de dois anos de residência, que só será aplicável para menores, antes do pedido. Maridos e mulheres terão de passar pelo processo normal para obter residência.

Ventura disse que o partido não parte para a “discussão com linhas vermelhas”, mas quer que as medidas sejam “efetivas”. “Só cumprindo estes desígnios com medidas concretas é que o Chega está disposto a assumir essa aproximação [ao Governo]”, Caso não [haja aproximação], Governo terá de voltar a procurar consensos com PS”.

“Governo disse que queria controlar fronteiras. Este é o momento de o Governo mostrar ao País que a aproximação é real. Com estas propostas garantimos que Portugal começa a ser um País diferente e um País que não tem medo de dizer à Europa e ao mundo que mudou”.

Chega quer descida no IRS maior do que a proposta pelo Governo

O presidente do Chega anunciou ainda que vai propor um desagravamento do IRS maior do que o previsto pelo Governo para contribuintes dos escalões da classe média e uma dedução das despesas de habitação até 850 euros.

Pela proposta do Governo de desagravamento do IRS, a aplicar já este ano, no valor global de 500 milhões de euros, do 1º ao 3º escalões a redução das taxas é de 0,5 pontos percentuais; do 4º ao 6º a diminuição é de 0,6 pontos percentuais; e os 7º e 8º escalões terão uma descida em 0,4 pontos percentuais.

André Ventura referiu que o Chega irá propor um desagravamento superior ao do Governo em 25% para os contribuintes do segundo ao quinto escalões, “trabalhadores da classe média que ganham pouco mais de dois mil euros por mês”.

“Vamos manter o desagravamento previsto pelo Governo para os contribuintes do sexto ao oitavo escalões e apresentamos um aumento das deduções com despesas de habitação até 850 euros”, declarou o presidente do Chega.

Interrogado sobre o custo global destas medidas propostas pelo Chega, André Ventura defendeu que se encontra “dentro da margem de cabimentação” definida pelo Governo, ou seja 500 milhões de euros. Do ponto de vista político, manifestou-se confiante de que será possível chegar a um acordo no parlamento com os partidos que suportam o Governo, PSD e CDS, em matéria de descida do IRS.