A Câmara de Mangualde foi autorizada a produzir e comercializar água para fins industriais a partir da Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) de Cubos.

Em comunicado, a autarquia explicou que a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) licenciou o município como entidade produtora de Água para Reutilização (ApR) para fins industriais.

“Com a atribuição desta licença, a água pode agora ser reaproveitada por indústrias, nomeadamente de produção de hidrogénio verde e biocombustíveis sintéticos”, referiu o presidente da Câmara de Mangualde, Marco Almeida, acrescentando que o município “está no caminho para a sustentabilidade e economia circular”.

Segundo a autarquia, foram recentemente investidos 2,5 milhões de euros na ETAR de Cubos (dos quais 1,5 milhões de euros financiados por fundos comunitários).

O investimento permitiu que “as águas residuais sejam tratadas através de reatores biológicos de membranas, que asseguram a remoção da carga orgânica e dos nutrientes, garantindo água de elevada qualidade para uma utilização segura para a saúde pública e meio ambiente”.

Marco Almeida avançou que, “depois desta licença, o próximo passo são as obras de modernização da ETAR de Tabosa”, para que seja possível “reaproveitar 50 por cento das águas residuais produzidas no centro urbano do concelho de Mangualde, retirando o stress hídrico à barragem de Fagilde”.