Há sensivelmente um ano, a Netflix ficou com um problema. Depois de um sucesso transversal – junto da crítica e do público – da primeira temporada de The Sandman, criação de Neil Gaiman, começaram a correr histórias de hábitos questionáveis em volta da relação do autor com mulheres. O que fazer com a obra de Neil Gaiman a partir de então? Sim, Gaiman estava a ser cancelado, mas não era só isso: os seus atos eram também uma traição a uma imagem que foi construindo ao longo de décadas.

A Netflix podia enterrar The Sandman. Mas a segunda temporada já estava praticamente pronta e, portanto, decidiram seguir a via diplomática. Estreia quase três anos depois da primeira, em três blocos. Ao todo serão doze episódios, que serão os últimos de The Sandman. E, no meio de todos os acontecimentos até chegarmos aqui, é a grande estreia numa semana tranquila.

“Mentes Brilhantes”

TVCine Emotion, segunda-feira, 30 de junho

A partir de alguns dos livros de Oliver Sacks — O Homem Que Confundiu a Mulher com um Chapéu e Um Antropólogo em Marte —, Mentes Brilhantes conta a história de Oliver Wolf, um neurologista, e a sua equipa em volta de casos particulares da mente humana. Se conhece o trabalho de Sacks — um dos mais célebres neurologistas do século passado —, os casos desta série não serão estranhos para si. Casos particulares, abordados de forma particular, que não só vencem a convenção, como a transformam. Com Zachary Quinto no papel principal e Tamberla Perry, Ashleigh LaThrop, Alex MacNicoll, Aury Krebs, Spencer Moore II e Teddy Sears.

“Heads Of State”

Prime Video, quarta-feira, 2 de julho

Realizado por Ilya Naishuller (Hardcore Henry), a partir de uma história de Harrison Query, Heads Of State conta com John Cena, Idris Elba e Priyanka Chopra Jonas nos principais papéis, sobre dois chefes governamentais que têm de meter os seus problemas de lado para tentarem resolver um outro dilema: um inimigo comum que os quer eliminar. É aquela comédia de ação para arrancar o verão que nunca cai mal.

“A Velha Guarda 2”

Netflix, quarta-feira, 2 de julho

Lembra-se de A Velha Guarda? É um filme de 2020, com Charlize Theron no papel principal, sobre um grupo de mercenários com uma particularidade: são imortais. A história é baseada na banda-desenhada de Greg Rucka, que também assina o argumento desta sequela. Com Theron, KiKi Layne, Marwan Kenzari, Chiwetel Ejiofor, Uma Thurman e Henry Golding.

“Tour de France: Unchained”, temporada 3

Netflix, quarta-feira, 2 de julho

Mantendo a tradição, a poucos dias do início de mais uma Volta à França é altura de se estrear na Netflix o documentário realizado sobre o Tour do ano passado. Da mesma equipa que criou Formula 1: Drive To Survive. Por isso, já sabe o que esperar.

“Dear Ms: A Revolution In Print”

Max, quinta-feira, 3 de julho

Fundada em 1971, a revista Ms. foi a primeira revista nacional norte-americana feminista. Foi criada para abordar temas tabu para confrontar uma indústria — e não só — dominada pelos homens. Como qualquer ideia nova, Ms. foi um desafio. Mas foi também um desafio para as suas leitoras, ajudou a criar consciência de certos assuntos e a puxar para domínio público algumas questões mais complexas: fossem elas do foro mais pessoal/sexual ou profissional — no sentido mais amplo do termo. Este é um documentário que conta a história, do tempo em que foi criada, de como evoluiu e que peso conquistou na sociedade norte-americana. Com as participações das cofundadoras Gloria Steinem, Letty Cottin Pogrebin e Pat Carbine, bem como a primeira editora da revista, Suzanne Braun Levine.

“The Sandman”, temporada 2, volume 1

Netflix, quinta-feira, 3 de julho

A primeira temporada estreou há cerca de três anos e foi a concretização do desejo antigo de Neil Gaiman permitir que a sua obra-prima fosse adaptada. Tudo correu bem até há cerca de um ano, quando Neil Gaiman foi cancelado. Histórias nada simpáticas nas suas relações com mulheres – sobretudo algumas sobre as quais exercia poder – e a Netflix ficou com a batata quente nas mãos, até porque tinha mais projetos com o autor. A notícia tardou mas aconteceu: a segunda temporada de The Sandman iria estrear-se, mas seria a última. E aqui estamos: a primeira parte da segunda temporada chega esta semana, com seis episódios, outros cinco chegarão no dia 24 de julho e um último no dia 31.