O Estado registou um excedente de 597,2 milhões de euros até maio, refletindo uma melhoria de 3.095 milhões de euros face ao período homólogo, revela a síntese de execução orçamental.

“O saldo global das Administrações Públicas (AP) registou, até maio de 2025, um excedente de 597,2 milhões de euros”, lê-se no documento divulgado pela Direção-Geral do Orçamento (DGO), esta segunda-feira, 30 de junho.

Em comparação com o período homólogo, quando se registou um défice de 2.497,8 milhões de euros, verifica-se uma melhoria de 3.095 milhões de euros.

Esta evolução é justificada por um acréscimo da receita (12,3%), que foi superior ao da despesa (4,5%).

Neste período, destaca-se um aumento de 2.399 milhões de euros no saldo da Administração Central, um ganho de 367,4 milhões de euros no saldo da Segurança Social e uma variação de 328,5 milhões de euros no conjunto das Administrações Regional e Local. Os saldos global e primário da Administração Central e da Segurança Social ascenderam a 138,7 milhões de euros e 2.940,1 milhões de euros, respetivamente, verificando-se assim crescimentos homólogos de 2.766,5 e 2.590,6 milhões de euros. Por sua vez, o saldo global das Administrações Regional e Local atingiu 458,5 milhões de euros, mais 328,5 milhões de euros relativamente ao ano anterior.

A despesa consolidada das Administrações Públicas aumentou 4,5% (mais 1.948 milhões) em comparação com o período homólogo, com a despesa primária a avançar 5,3%.

As despesas com pessoal expandiram-se 8,6%, face ao mesmo período do ano passado, influenciadas pelas medidas de valorização dos trabalhadores da função pública, como a atualização do valor das remunerações, a valorização das carreiras específicas ou a atualização da remuneração mínima mensal garantida.

A receita cresceu, até maio, 12,3%, representando mais 5.043,1 milhões de euros que em igual período do ano passado. A receita fiscal do Estado fixou-se em 24.034,6 milhões de euros até maio, um aumento de 13,2% face ao mesmo período de 2024.

“O crescimento da receita fiscal resultou, fundamentalmente, da execução do IRS (17,7%) e do IVA (9,1%), e, a um nível inferior, do IRC (42,9%), do IMT (35,5%), do ISP (14,1%) e do Imposto sobre o tabaco (27,4%)”, lê-se na síntese de execução orçamental.

No que diz respeito ao IRS, a evolução deveu-se principalmente à diminuição dos reembolsos (-643,2 milhões de euros, 31,8%) face ao período homólogo, devido aos ajustes nas tabelas de retenção. O reembolso do IRS totalizou 1.377,4 milhões de euros até maio, abaixo dos 2.020,6 milhões de euros reportados no mesmo período do ano passado, indicou a síntese de execução orçamental.

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Conforme estima o Banco BPI, “sem o efeito da diminuição dos reembolsos em 2025, a receita total aumentaria 10,5% e o saldo orçamental situar-se-ia num ligeiro défice. Acresce ainda, em sentido positivo para a receita pública, o pagamento de dividendos da CGD em maio”. O BPI, numa nota de análise, diz mesmo que “alguns fatores apontam para um ligeiro défice orçamental em 2025”.

Já o aumento da receita de IRC foi “explicado principalmente pelo aumento do pagamento de autoliquidação (73,7%) face a maio de 2024”.

Nos impostos indiretos, o destaque é “o desempenho positivo da receita líquida do IVA (890,6 milhões de euros, 9,3%), motivado em parte pela diminuição dos reembolsos (-91,6 milhões de euros, -2,5%) face ao período homólogo”.

Esta quebra no IRS e no IVA levou a uma diminuição dos reembolsos fiscais de 12,6% (-765,1 milhões de euros) face ao período homólogo.

Existem alguns fatores a afetar os números como o efeito prorrogação do pagamento de IVA e o pagamento de impostos diferidos em sede de IRC em fevereiro de 2024, sendo que se estes forem excluídos, a receita fiscal apresenta um crescimento homólogo de 12,4% (2443 milhões de euros).

O saldo orçamental da DGO é em contabilidade pública (ótica de caixa), diferente das contas anuais que contam para a Comissão Europeia que são feitas em contas nacionais.