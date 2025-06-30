Henrique Gouveia e Melo reconhece que “a imigração tornou-se um problema” em Portugal que “não se pode estender para baixo do tapete”. “Vamos ter de alguma forma de regular este fenómeno, integrar as pessoas que estão cá”, afirmou esta segunda-feira, à margem de uma conferência que realizou em Ponta Delgada, ressalvando que não se pretende “ter duas ou três sociedades diferentes a viver no mesmo território”.

O candidato presidencial reconheceu que a “solução não será simples”, havendo que criar “um bloco de medidas que vão definir uma política”, sendo que o país necessita de gente face à sua situação de “inverno demográfico”. “Devemos de alguma forma conseguir controlar os fluxos para defender também os interesses portugueses, havendo uma parte humanitária que será sempre garantida”, defendeu.

“Claro que precisamos de gente, por causa da nossa demografia. Mas não é qualquer gente. Devemos de alguma forma conseguir controlar os fluxos para defender também os interesses portugueses, havendo uma parte humanitária que será sempre garantida.”

Henrique Gouveia Melo ressalvou que “o que se fez até agora foi uma política derrubada e pouco controlada que fez com que a própria sociedade começasse a reagir” e, nessa reação, “até se pudesse extremar”, o que “também é negativo em termos de resultados da imigração”. No âmbito da sua conferência, Henrique Gouveia Melo defendeu que se assiste a uma “ordem internacional alterada” em que prevalece o “poder da força” que se “sobrepõe à diplomacia”.

Gouveia e Melo defende que EUA são aliado natural de Portugal

Neste quadro, em que Portugal se apresenta como um pequeno país, a solução as “forças são as suas alianças”, tendo defendido os EUA como aliado natural. Henrique Gouveia Melo destacou a “posição gigantesca” dos Açores no Atlântico e nas relações transatlânticas, sendo que a sua importância vai multiplicar-se por dez” na nova economia.

O almirante é apologista da criação de uma “grande base aeronaval” nos Açores no quadro da NATO, uma vez que o arquipélago é “a rotunda da Aliança Atlântica”. O candidato considerou que as Lajes “são um garante de segurança” e disse que num mundo de tubarões, em que o país é um peixe pequeno, “o amigo do país são os EUA”.

Almirante critica adversários por ofertada “desfasada” da realidade

Henrique Gouveia e Melo afirmou que a sua concorrência às presidenciais do próximo ano “ainda fala da experiência antiga” quando esta é uma oferta “desfasada e antiquada” face ao mundo atual. “O que eu noto, em termos da minha concorrência, é que ainda falam da experiência antiga, da política antiga, e isso é uma oferta desfasada e antiquada em coisas que já não interessa ao mundo”, declarou o almirante, em Ponta Delgada, nos Açores.

O candidato esteve esta segunda-feira na Câmara de Comércio e Industria de Ponta Delgada (CCIPD) para proferir uma conferência sobre geoestratégia internacional, no âmbito de um périplo em que vai tocar quatro ilhas dos Açores. Henrique Gouveia Melo considerou que o Governo “já começou a mudar”, uma vez que no âmbito das legislativas nacionais “não falou de reformas e agora vem com um programa fortemente reformista”, o que “já é uma adaptação”.

[A polícia é chamada a uma casa após uma queixa por ruído. Quando chegam, os agentes encontram uma festa de aniversário de arromba. Mas o aniversariante, José Valbom, desapareceu. “O Zé faz 25” é o primeiro podcast de ficção do Observador, co-produzido pela Coyote Vadio e com as vozes de Tiago Teotónio Pereira, Sara Matos, Madalena Almeida, Cristovão Campos, Vicente Wallenstein, Beatriz Godinho, José Raposo e Carla Maciel. Pode ouvir o 6.º episódio no site do Observador, na Apple Podcasts, no Spotify e no Youtube Music. E o primeiro episódio aqui, o segundo aqui, o terceiro aqui, o quarto aqui e o quinto aqui]