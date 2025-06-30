O Ministério Público de Istambul ordenou esta segunda-feira a detenção de quatro pessoas, incluindo dois redatores e um cartoonista de uma das principais revistas satíricas da Turquia, por terem publicado um desenho do Profeta Maomé.

O ministro do Interior turco, Ali Yerlikaya, anunciou que a polícia tinha detido o cartoonista, publicando imagens da sua detenção na rede social X.

Emniyet güçlerimiz tarafından, Peygamber Efendimizi (S.A.V.) çizme hadsizliğini yapan derginin Müessese Müdürü A. Y. adlı şahıs da yakalanarak gözaltına alındı. pic.twitter.com/JR2IraE11U — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 30, 2025

“A pessoa chamada D.P., que fez este desenho desprezível, foi apanhada e levada sob custódia”, escreveu, acrescentando que “estes indivíduos sem vergonha terão de responder pelos seus atos perante os tribunais“.

Uma cópia da imagem a preto e branco publicada nas redes sociais mostra o Profeta Maomé e Moisés a apresentarem-se um ao outro e a apertarem as mãos nos céus de uma cidade bombardeada.

Tanıştırayım Sözde mizah dergisi olan LeMan, 26 Haziran tarihli sayısında Hz. Peygamber'i (s.a.v) karikatürize etti! Bunları yasal yollarla kapattırmayan müslümana yazıklar olsun! pic.twitter.com/lOjwFx2clz — SON LAİK BÜKÜCÜ ???????? (@TheLaikYobaz) June 30, 2025

“A Procuradoria-Geral da República abriu um inquérito sobre a publicação de um desenho na edição de 26 de junho de 2025 da revista Leman, que denigre abertamente os valores religiosos, e foram emitidos mandados de captura para os envolvidos”, declarou o Ministério Público.

Segundo os meios de comunicação social, as outras três pessoas visadas pelos mandados de captura são dois redatores-chefes e o chefe de redação da Leman.

Várias dezenas de manifestantes enfurecidos atacaram um bar frequentado por funcionários da revista Leman, no centro de Istambul, esta segunda-feira à noite, provocando confrontos com a polícia que tentava prendê-los, de acordo com um correspondente da agência de notícias AFP no local.

Saraçhane de gençlere güç gösterisi yapan polisler, Leman dergisine saldıran radikal İslamcıları izliyor! Her akşam tekrarladığınız "adalet" size çok lazım olacak

Sn @yilmaztunc #Leman pic.twitter.com/f9ctsHTvwr — Eren.. (@Uzaktan8138) June 30, 2025

Para uma grande maioria de muçulmanos, as representações imagéticas de Maomé ou de outros profetas islâmicos são proibidas. Embora o Alcorão não proíba explicitamente estas representações, alguns hádices proíbem qualquer tipo de imagens alusivas a Maomé.