O Ministério Público de Istambul ordenou esta segunda-feira a detenção de quatro pessoas, incluindo dois redatores e um cartoonista de uma das principais revistas satíricas da Turquia, por terem publicado um desenho do Profeta Maomé.
O ministro do Interior turco, Ali Yerlikaya, anunciou que a polícia tinha detido o cartoonista, publicando imagens da sua detenção na rede social X.
Emniyet güçlerimiz tarafından, Peygamber Efendimizi (S.A.V.) çizme hadsizliğini yapan derginin Müessese Müdürü A. Y. adlı şahıs da yakalanarak gözaltına alındı. pic.twitter.com/JR2IraE11U
— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 30, 2025
“A pessoa chamada D.P., que fez este desenho desprezível, foi apanhada e levada sob custódia”, escreveu, acrescentando que “estes indivíduos sem vergonha terão de responder pelos seus atos perante os tribunais“.
Uma cópia da imagem a preto e branco publicada nas redes sociais mostra o Profeta Maomé e Moisés a apresentarem-se um ao outro e a apertarem as mãos nos céus de uma cidade bombardeada.
Tanıştırayım
Sözde mizah dergisi olan LeMan, 26 Haziran tarihli sayısında Hz. Peygamber'i (s.a.v) karikatürize etti!
Bunları yasal yollarla kapattırmayan müslümana yazıklar olsun! pic.twitter.com/lOjwFx2clz
— SON LAİK BÜKÜCÜ ???????? (@TheLaikYobaz) June 30, 2025
“A Procuradoria-Geral da República abriu um inquérito sobre a publicação de um desenho na edição de 26 de junho de 2025 da revista Leman, que denigre abertamente os valores religiosos, e foram emitidos mandados de captura para os envolvidos”, declarou o Ministério Público.
Segundo os meios de comunicação social, as outras três pessoas visadas pelos mandados de captura são dois redatores-chefes e o chefe de redação da Leman.
Várias dezenas de manifestantes enfurecidos atacaram um bar frequentado por funcionários da revista Leman, no centro de Istambul, esta segunda-feira à noite, provocando confrontos com a polícia que tentava prendê-los, de acordo com um correspondente da agência de notícias AFP no local.
Saraçhane de gençlere güç gösterisi yapan polisler, Leman dergisine saldıran radikal İslamcıları izliyor!
Her akşam tekrarladığınız "adalet" size çok lazım olacak
Sn @yilmaztunc #Leman pic.twitter.com/f9ctsHTvwr
— Eren.. (@Uzaktan8138) June 30, 2025
Para uma grande maioria de muçulmanos, as representações imagéticas de Maomé ou de outros profetas islâmicos são proibidas. Embora o Alcorão não proíba explicitamente estas representações, alguns hádices proíbem qualquer tipo de imagens alusivas a Maomé.
[A polícia é chamada a uma casa após uma queixa por ruído. Quando chegam, os agentes encontram uma festa de aniversário de arromba. Mas o aniversariante, José Valbom, desapareceu. “O Zé faz 25” é o primeiro podcast de ficção do Observador, co-produzido pela Coyote Vadio e com as vozes de Tiago Teotónio Pereira, Sara Matos, Madalena Almeida, Cristovão Campos, Vicente Wallenstein, Beatriz Godinho, José Raposo e Carla Maciel. Pode ouvir o 6.º episódio no site do Observador, na Apple Podcasts, no Spotify e no Youtube Music. E o primeiro episódio aqui, o segundo aqui, o terceiro aqui, o quarto aqui e o quinto aqui]