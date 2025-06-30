Mais de 50.000 pessoas foram deslocadas temporariamente na Turquia devido a incêndios florestais que têm afetado as províncias de Esmirna, Manisa (oeste) e Hatay (sudeste), anunciou esta segunda-feira a Agência Turca de Gestão de Catástrofes (AFAD).

“Mais de 50.000 cidadãos de 41 localidades foram temporariamente deslocados para zonas seguras“, declarou a AFAD nas redes sociais, citada pela agência de notícias France-Presse (AFP).

O distrito de Seferihisar, na província ocidental de Esmirna, foi o mais afetado pelos incêndios que assolam a região desde domingo.

A AFAD disse que 42.300 pessoas foram retiradas de seis localidades de Seferihisar, enquanto 2.936 e 1.500 pessoas, respetivamente, tiveram de ser deslocadas das províncias de Manisa e Hatay, informou a agência.

Nas operações, 79 pessoas tiveram de receber assistência médica em hospitais locais.

Na província de Esmirna, 132 casas e um estabelecimento comercial foram danificados pelo fogo, enquanto em Bilecik 64 casas, três estabelecimentos comerciais e 20 estábulos foram afetados, informou a agência.

A luta contra as chamas prosseguia esta segunda-feira nas províncias de Esmirna e Manisa, onde casas e zonas industriais estavam a ser afetadas por um incêndio florestal desde domingo.

Um incêndio florestal deflagrou esta segunda-feira perto do centro de Hatay, provocando o pânico entre a população, segundo os meios de comunicação social turcos.

O incêndio florestal na província de Esmirna, que deflagrou cerca das 13h00 locais (11h00 em Lisboa) de domingo, propagou-se rapidamente devido a ventos de 70 a 117 quilómetros por hora, segundo o governador local, Suleyman Elban.