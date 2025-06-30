O ministro-adjunto e da Reforma do Estado, Gonçalo Matias, disse esta segunda-feira ser fundamental “garantir que tudo o que possa ser digital é digitalizado” nos setores públicos, sem a “exclusão de ninguém”.
O governante que falava na inauguração de uma nova loja do cidadão em Queluz, concelho de Sintra, acrescentou ainda que “digitalizar não é colocar ferramentas digitais em cima de processos antigos […] é reolhar para os processos“.
Gonçalo Matias explicou também que fazer a “reengenharia dos processos” é “olhar para os processos de raiz, redesenhá-los de raiz e pôr a tecnologia ao serviço desses processos”.
O ministro ressalvou, em declarações aos jornalistas, à margem da inauguração, que o compromisso do Governo é fazer a reforma do Estado sem despedimentos e acrescentou que é necessário “simplificar e digitalizar”.
Relativamente ao tipo de modelo que o Governo aplicará em termos de digitalização e implementação tecnológica, o ministro não avançou muito, porém afirmou que irá olhar para os “melhores exemplos internacionais”.
“Nós estamos a olhar para vários exemplos comparados, estamos a fazer esse estudo, há um benchmark importante de outros países que têm uma digitalização muito bem feita dos seus serviços”, disse o governante.
Gonçalo Matias referiu ainda que irá apresentar um “programa com medidas calendarizadas”, relativamente ao processo de transformação tecnológica do Estado.
A nova loja do cidadão de Queluz que se situa no antigo mercado da freguesia, conta com 27 postos e 37 trabalhadores, pretendendo servir mais de 50 mil habitantes.
A requalificação do edifício foi um projeto que teve a comparticipação do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e foi concretizado com um investimento de mais de um milhão de euros.
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