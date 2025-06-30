Existe um conto de fadas em praticamente todos os Grand Slam. Há sempre um tenista pouco conhecido, pouco experiente, pouco bem sucedido, que aparece de surpresa e valida os sonhos de milhões de aspirantes. E se Loïs Boisson foi a última, ao chegar às meias-finais de Roland Garros, Oliver Tarvet é o próximo.
Nos últimos dias, o tenista britânico superou as três rondas de qualificação e tornou-se o primeiro amador a chegar ao quadro principal de Wimbledon. Já esta segunda-feira, com três sets contra nenhum, bateu o suíço Leandro Riedi e apurou-se para a segunda ronda — onde pode encontrar Carlos Alcaraz, que defronta Fabio Fognini no arranque. Com apenas 21 anos, Oliver Tarvet nunca disputou qualquer Challenger, muito menos um torneio ATP, e só pisou os modestos courts do circuito ITF — algo que fica totalmente ilustrado com o facto de ser o atual número 733 do ranking.
Wow.
Oliver Tarvet's fairytale continues as he beats fellow qualifier Leandro Riedi 6-4, 6-4, 6-4 to reach the 2nd round at Wimbledon.
Never played a tour-level event (not even a qualifying) before this week.
Now likely to play on Centre Court vs. Alcaraz on Wednesday. pic.twitter.com/22NtRZEKrv
— José Morgado (@josemorgado) June 30, 2025
“Estou a sentir muitas emoções, mas a principal é a felicidade. Desde pequeno que sonho jogar este torneio. Ganhar o primeiro jogo era algo que não esperava e agora ganhar o segundo e o terceiro não deixou de me surpreender. Quando era pequeno vinha a Wimbledon todos os anos com os meus pais e a minha irmã. Sempre joguei ténis durante a minha infância e era muito bom quando era pequeno, por isso, em julho ficava sempre entusiasmado por poder ver os profissionais”, contou o tenista britânico, visivelmente emocionado. depois de garantir o apuramento para o quadro principal do Grand Slam.
Natural de St. Albans, em Hertfordshire, Oliver Tarvet tem um caminho distinto dos habitualmente vistos nos jovens tenistas europeus. Depois de dar os primeiros passos na Batchwood Tennis Academy, perto de casa, optou por um percurso mais académico e em 2022 entrou na Universidade de San Diego para estudar e competir no circuito universitário dos Estados Unidos através da National Collegiate Athletic Association (NCAA).
[A polícia é chamada a uma casa após uma queixa por ruído. Quando chegam, os agentes encontram uma festa de aniversário de arromba. Mas o aniversariante, José Valbom, desapareceu. “O Zé faz 25” é o primeiro podcast de ficção do Observador, co-produzido pela Coyote Vadio e com as vozes de Tiago Teotónio Pereira, Sara Matos, Madalena Almeida, Cristovão Campos, Vicente Wallenstein, Beatriz Godinho, José Raposo e Carla Maciel. Pode ouvir o 7.º episódio no site do Observador, na Apple Podcasts, no Spotify e no Youtube Music. E o primeiro episódio aqui, o segundo aqui, o terceiro aqui, o quarto aqui, o quinto aqui e o sexto aqui]
A decisão tem-se revelado acertada. No primeiro ano registou um recorde de 18 vitórias e apenas oito derrotas, enquanto que no segundo já ficou entre os dez melhores tenistas do circuito universitário norte-americano. No terceiro ano, que acabou de terminar, conquistou o All American Championship tanto em singulares como em pares, foi eleito o melhor jogador da Conferência Oeste e alcançou vários títulos regionais.
What a moment ????
World No.719 Oliver Tarvet qualifies for the main draw at #Wimbledon ???????? pic.twitter.com/8gJ6fHnpYX
— Wimbledon (@Wimbledon) June 26, 2025
Pelo meio, aproveitou as interrupções letivas para disputar torneios ITF, vencendo cinco entre três em Monastir e dois em San Diego. Um ano idílico que justificou o wildcard atribuído pelo All England Club para disputar a fase de qualificação que agora superou, tornando-se o primeiro britânico a ultrapassar as três rondas preliminares de Wimbledon nos últimos oito anos.
Ainda assim, a prestação do jovem tenista britânico abre a porta a um curioso dilema financeiro. Em teoria, o apuramento para o quadro principal de Wimbledon significa um prize money de 66 mil libras, algo como 77 mil euros — um salto brutal para alguém que, ao longo de toda a carreira, amealhou algo como 13 mil euros. Contudo, por ser considerado amador e competir num circuito universitário, Oliver Tarvet só pode receber uma compensação monetária equivalente aos gastos reais e necessários que teve para competir no Grand Slam.
“Posso reclamar até 10 mil dólares, dá para levar o meu treinador de jato privado até casa”, brincou o tenista. “É um pouco incómodo porque tenho muitas despesas, mas, ao mesmo tempo, tenho muita vontade de voltar à universidade para completar o meu quarto ano. O que fizeram por mim já é incrível e estou muito agradecido. Quero passar lá o meu quarto ano e deixar mesmo a minha marca na história dos Estados Unidos”, atirou.
What a story!????
Oliver Tarvet???????? is the first British man to come through qualifying at Wimbledon in 8 years????????????????
????@the_LTA pic.twitter.com/5Yfhli9cPy
— British Tennis Players On Tour???????? (@BritishTennisUp) June 26, 2025