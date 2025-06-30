A meia dúzia de ovos ficou mais cara quase 28% desde janeiro, atingindo os 2,06 euros no final de junho, segundo dados da Deco enviados à Lusa.
O preço da meia dúzia de ovos estava em 1,61 euros no dia 1 de janeiro e atingiu os 2,06 euros em 25 de junho, verificando-se, assim, um aumento de 27,95% ou de mais 45 cêntimos, revelaram os dados compilados pela Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor.
O maior aumento verificou-se no primeiro trimestre, com o preço a agravar-se 27,3% desde janeiro e até 26 de março. Neste período, a meia dúzia de ovos encareceu 44 cêntimos. Ainda assim, desde o início do ano e até 12 de maço, este valor não passou dos 1,70 euros.
Entre 26 de março e 16 de abril, o valor manteve-se estável nos 2,05 euros. Já no dia 23 de abril atingiu um máximo de 2,07 euros, que se repetiu em 14 de maio, 11 e 18 de junho. No segundo trimestre, o preço de uma caixa com meia dúzia de ovos aumentou um cêntimo, passando de 2,05 para 2,06 euros.
A subida do preço dos ovos começou a sentir-se nos EUA, devido a escassez deste alimento, potenciada, desde logo pela gripe das aves, que originou o abate de milhões de galinhas.
No início de março, o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acusou o seu antecessor, Joe Biden, de deixar o país numa “catástrofe económica e um pesadelo de inflação”, incluindo com falta de ovos em muitos supermercados ou com preços muito elevados.
[A polícia é chamada a uma casa após uma queixa por ruído. Quando chegam, os agentes encontram uma festa de aniversário de arromba. Mas o aniversariante, José Valbom, desapareceu. “O Zé faz 25” é o primeiro podcast de ficção do Observador, co-produzido pela Coyote Vadio e com as vozes de Tiago Teotónio Pereira, Sara Matos, Madalena Almeida, Cristovão Campos, Vicente Wallenstein, Beatriz Godinho, José Raposo e Carla Maciel. Pode ouvir o 6.º episódio no site do Observador, na Apple Podcasts, no Spotify e no Youtube Music. E o primeiro episódio aqui, o segundo aqui, o terceiro aqui, o quarto aqui e o quinto aqui]