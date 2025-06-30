Uma mulher, de 43 anos, vai ficar em prisão preventiva por tráfico de droga, tendo a PSP apreendido mais de 200 doses individuais de estupefacientes em Elvas, no distrito de Portalegre, foi esta segunda-feira divulgado.

Em comunicado, o Comando Distrital de Portalegre da PSP explica que a detenção da mulher, em flagrante delito, ocorreu na sexta-feira, na sequência de uma investigação por tráfico de droga.

“A detida utilizava uma residência no centro histórico da cidade de Elvas para aí proceder à disponibilização de produto estupefaciente a diversos consumidores que a procuravam, sendo o produto estupefaciente consumido, pelos compradores, no interior da referida residência”, lê-se no comunicado.

Na sequência da detenção, a PSP apreendeu 175,20 doses individuais de haxixe, 23,75, doses individuais de cocaína, 11,60 doses individuais de heroína e diverso material utilizado para a preparação, acondicionamento e consumo de droga.

A detida foi presente no sábado a Tribunal de Turno, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação mais gravosa, prisão preventiva.