Ryland Headley, de 92 anos, tornou-se a pessoa mais velha alguma vez condenada por homicídio no Reino Unido ao ser considerado culpado pela violação e morte de Louisa Dunne, de 75 anos, num crime ocorrido em 1967, em Bristol. Indícios de ADN e impressões digitais encontradas no local foram consideradas provas irrefutáveis para a condenação, segundo anunciou esta segunda-feira a procuradoria da coroa britânica (Crown Prosecution Service, na sigla em inglês).

A vítima não tinha qualquer relação com o homem e, na altura, foi encontrada em casa pelos vizinhos, deitada em cima de roupas velhas, com sangue no corpo e vómitos na boca. De acordo com The Guardian, estava vestida, mas com as cuecas nos tornozelos e uma meia enrolada no pescoço. A autópsia revelou que a boca de Louise tinha sido tapada à força.

A man has been found guilty of murder & rape in one UK oldest cold cases. Ryland Headley 92 was found guilty of murdering and raping Louisa Dunne in 1967. Headley will be sentenced tomorrow. pic.twitter.com/ymgU4pAuUJ — London & UK Street News (@CrimeLdn) June 30, 2025

O caso, conhecido como “Operação Beatle” em referência à época em que o crime ocorreu, esteve arquivado até 2023, altura em que a Polícia de Avon e Somerset realizou análises forenses modernas (na altura ainda não era possível) a vestígios de sémen encontrados na saia da mulher (as roupas de Louisa foram guardadas pelas autoridades durante mais de 50 anos). Os testes revelaram que o perfil genético tem “um bilião de vezes mais probabilidade” de pertencer a Headley do que a qualquer outra pessoa.

Quatro peritos em impressões digitais analisaram, também, uma impressão parcial da mão, entre o pulso e a base do dedo mindinho, que foi descoberta numa janela nas traseiras da casa de Louisa Dunne, e concluíram que coincidia com a palma da mão de Ryland Headley.

A equipa de investigação quis provar, ainda, que o suspeito estava em Bristol na altura em que o crime ocorreu. Registos eleitorais e de pagamentos de impostos comprovaram que Headley residia na cidade em 1967.

O cadastro criminal do arguido contribuiu para o caso, uma vez que foram encontradas semelhanças com outros dois ataques que fez dez anos mais tarde. Depois do crime, Headley mudou-se para Ipswich, em Suffolk, onde, em 1977, confessou a violação de duas mulheres de 79 e 84 anos. Foi, inicialmente, condenado a prisão perpétua por estes dois crimes. Contudo, a sentença foi reduzida depois de os médicos alegarem que os crimes foram o resultado de uma “frustração sexual”, porque a mulher dele era “ambiciosa e exigente”. Acabou por cumprir apenas dois anos.

Em novembro de 2024, Ryland Headley acabou por ser preso e levado sob custódia policial para interrogatório. Foi acusado da violação e assassinato de Louisa Dunne. Permaneceu em prisão preventiva até ao julgamento.

Durante o julgamento, Charlotte Ream, procuradora do Ministério Público, apresentou depoimentos de vizinhos que ouviram gritos na noite do crime, assim como os relatos das duas mulheres que sofreram de violação em Ipswich. Estes testemunhos, segundo a equipa de investigação criminal, ajudaram a dar voz a Louisa Dunne, que já não pode contar a sua história.

A procuradora afirmou que o veredicto decidido esta segunda-feira pelo júri no tribunal criminal de Bristol “é uma demonstração do empenho da CPS e dos parceiros na polícia em fazer justiça às vítimas de crimes, independentemente do número de anos ou décadas que tenham passado”.

Também o inspetor Dave Marchant, da polícia de Avon e Somerset, afirmou que as autoridades nunca desistiram de resolver este caso. “Jamais devemos estabelecer um limite de tempo para procurar a justiça”, disse, acrescentando que espera que a condenação traga algum conforto à família de Dunne: “Há pessoas que viveram com esta dor, com estas lembranças horríveis. Se pudermos trazer um pouco de paz e compreensão, isso é o mais importante”.

Acredita-se, segundo o mesmo jornal britânico, que este seja o maior intervalo de tempo entre o crime e a condenação na história recente da justiça criminal do Reino Unido e que Ryland Headley seja a pessoa mais velha já condenada por assassinato no país. A sentença será determinada esta terça-feira no mesmo tribunal.