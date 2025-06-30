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O Presidente norte-americano, Donald Trump, vai receber o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, na Casa Branca em 7 de julho, para conversações sobre um cessar-fogo em Gaza, segundo diversos media.

A visita acontece numa altura em que o Presidente norte-americano intensifica a pressão sobre o governo israelita para negociar com o movimento islamita palestiniano Hamas um cessar-fogo e um acordo sobre a libertação de reféns, de forma a pôr fim à guerra em Gaza.

A notícia da visita de Netanyahu foi avançada pelas agências AP e AFP, citando um responsável do governo norte-americano que falou sob anonimato, e ainda pela Axios e por outros media em Washington.

O ministro israelita dos Assuntos Estratégicos, Ron Dermer, estará esta semana na capital norte-americana para conversações com altos funcionários do governo norte-americano sobre um cessar-fogo em Gaza, no Irão e noutros assuntos.

A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, disse esta segunda-feira que Trump e o seu executivo estão em comunicação constante com a liderança israelita e que o fim do conflito em Gaza é uma prioridade para a Casa Branca.

“É de partir o coração ver as imagens que surgiram de Israel e de Gaza durante esta guerra, e o Presidente quer ver isso acabar”, afirmou.

Trump “quer salvar vidas”, acrescentou Leavitt, que sobre uma visita de Netanyahu a Washington afirmou que não tinha sido definida ainda data.

Donald Trump sublinhou na sexta-feira que é possível ser alcançado esta semana um cessar-fogo na Faixa de Gaza. “Acabei de falar com algumas das pessoas envolvidas. A situação em Gaza é terrível. Acreditamos que vamos conseguir um cessar-fogo” esta semana, destacou, num evento para celebrar a assinatura do acordo de paz entre o Ruanda e a República Democrática do Congo, em Washington.

O líder republicano considerou que a cessação das hostilidades está próxima. “Estamos a trabalhar em Gaza e a tentar resolver o problema. Estamos a fornecer muito dinheiro e muita comida àquela zona porque precisamos”, enfatizou.

Trump acrescentou que, embora “em teoria” o seu país não esteja envolvido, na prática está “porque as pessoas estão a morrer”. “Vejam as multidões que não têm comida nem nada. Somos nós que ajudamos”, vincou, criticando outros países por “não ajudarem”.

O conflito em Gaza foi desencadeado em 7 de outubro de 2023, após um ataque do grupo islamita palestiniano Hamas em solo israelita, que fez cerca de 1.200 mortos, na maioria civis, e mais de 200 reféns.

Em retaliação, Israel lançou uma operação militar na Faixa de Gaza, que já provocou mais de 56 mil mortos, segundo as autoridades locais controladas pelo Hamas, a destruição de quase todas as infraestruturas do território e a deslocação forçada de centenas de milhares de pessoas.