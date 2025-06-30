O vento está a condicionar esta segunda-feira algum movimento de aterragens e descolagens no Aeroporto Internacional da Madeira — Cristiano Ronaldo, havendo quatro voos divergidos, informa a página da ANA- Aeroportos de Portugal.

Segundo a informação disponibilizada, a situação registada ao final da tarde afetou três voos provenientes de Londres e outro de Vílnius, bem como as correspondentes partidas.

A ANA indica que “as condições meteorológicas adversas podem condicionar a operação (partidas e chegadas), sugerindo aos passageiros que confirmem o estado dos voos antes de se deslocarem para o aeroporto.