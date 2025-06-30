Um homem, de 30 anos, foi detido no concelho de Oeiras por suspeita do crime de violência doméstica, nomeadamente por agredir e ameaçar a ex-namorada, informou esta segunda o Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da PSP.

Em comunicado, o Cometlis revelou que o homem, que está proibido de contactar com a vítima, é suspeito de ter revelado um padrão de violência física e psicológica exercida ao longo da relação, entre 2022 e 2025.

Segundo a mesma fonte, o suspeito agredia, ameaçava e controlava de forma obsessiva a vítima, deixando-a num estado de “profundo abalo emocional”.

“Entre os episódios de maior gravidade, destaca-se a agressão física ocorrida em setembro de 2022, em que a vítima foi esbofeteada e coagida a entrar no veículo do arguido, bem como os factos ocorridos em novembro de 2023, quando, na sequência de uma discussão, o arguido terá pressionado o pescoço da vítima, proferindo ameaças de morte”, descreveu a PSP.

O último episódio, que motivou a detenção, ocorreu na sexta-feira, quando o suspeito, após uma discussão no interior de uma viatura, terá puxado intencionalmente o travão de mão, em andamento, provocando o capotamento do veículo.

Após ser presente a tribunal, o homem ficou sujeito à medida de coação de proibição de contacto com a vítima.