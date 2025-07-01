Os antigos Presidentes do EUA George W. Bush e Barack Obama criticaram esta segunda-feira à porta fechada o desmantelamento da USAID pela administração Trump. No último dia como organização independente, foi realizada uma videoconferência em que líderes políticos e outras personalidades criticaram a decisão do governo norte-americano de integrar a agência humanitária no departamento de Estado, liderado por Marco Rubio.

Numa posição crítica da administração Trump, Obama disse, num vídeo gravado previamente, que “a eliminação da USAID é uma farsa e uma tragédia, porque é um dos trabalhos mais importantes que está a acontecer em qualquer parte do mundo”. Em declarações à porta fechada, a que a Associated Press teve acesso, o democrata dirigiu-se diretamente aos milhares de funcionários da agência que perderam o emprego: “O vosso trabalho foi importante e vai continuar a ser importante, ao longo de várias gerações.” O antigo Presidente norte-americano disse que “mais tarde ou mais cedo, os líderes de ambos os lados vão perceber quanto vocês são necessários”.

Igualmente numa mensagem gravada com antecedência, o antigo Presidente republicano George W. Bush lembrou o programa de combate à SIDA, que teve início durante o seu tempo na Sala Oval, e que terá salvado a vida a 25 milhões de pessoas em todo o mundo. “Vocês mostraram a grande força da América através do vosso trabalho”, disse Bush aos funcionários da USAID. “É do nosso interesse nacional que 25 milhões de pessoas que teriam morrido estejam tenham continuado a viver? Eu acho que sim e vocês também”.

Bono, vocalista da banda U2, foi um dos convidados surpresa da videoconferência de despedida de milhares de funcionários da USAID. O músico irlandês, que tem uma longa carreira ligada à ação humanitária especialmente em África, ficou emocionado quando recitava um poema que escreveu especialmente para a ocasião. “Eles chamaram-vos bandidos, quando vocês eram os melhores de nós”, disse.

Donald Trump disse que os funcionários da USAID eram “lunáticos radicais de esquerda, enquanto Elon Musk disse que a agência é “uma organização criminosa”. A USAID foi das instituições mais atingidas pelos cortes nos gastos governamentais, impostos pelo departamento de eficiência governamental que foi liderado pelo homem mais rico do mundo.

[A polícia é chamada a uma casa após uma queixa por ruído. Quando chegam, os agentes encontram uma festa de aniversário de arromba. Mas o aniversariante, José Valbom, desapareceu. “O Zé faz 25” é o primeiro podcast de ficção do Observador, co-produzido pela Coyote Vadio e com as vozes de Tiago Teotónio Pereira, Sara Matos, Madalena Almeida, Cristovão Campos, Vicente Wallenstein, Beatriz Godinho, José Raposo e Carla Maciel. Pode ouvir o 7.º episódio no site do Observador, na Apple Podcasts, no Spotify e no Youtube Music. E o primeiro episódio aqui, o segundo aqui, o terceiro aqui, o quarto aqui, o quinto aqui e o sexto aqui]