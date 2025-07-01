A plataforma “Aeroporto fora, Lisboa melhora” convocou uma concentração de cidadãos para quarta-feira, em protesto contra a “inação das autoridades” face ao ruído e à poluição causados pelo aeroporto de Lisboa.

Na ação de protesto agendada para as 19h00, que vai decorrer à saída da estação de metro do Aeroporto Humberto Delgado, os cidadãos vão reivindicar o fim dos voos noturnos, o encerramento do aeroporto, a construção urgente do novo aeroporto de Lisboa fora da capital e “um novo pulmão verde na cidade”.

Em declarações à agência Lusa, Sérgio Morais, da plataforma, adiantou esta terça-feira que a iniciativa visa mostrar o descontentamento das pessoas que residem, trabalham ou estudam em zonas afetadas pelo ruído e poluição gerados pelos aviões.

“Estamos muito preocupados com o arrastar da situação. As autoridades competentes continuam a ignorar-nos. Estamos no verão. Os voos têm aumentado e nós estamos cada vez mais incomodados. Não vemos o caminho que resolve isto avançar. Não se ouve nada sobre a construção do novo aeroporto”, disse.

Sérgio Morais referiu que o ruído provocado pelos aviões significa para os cidadãos que residem nos bairros do Areeiro, Alvalade, Campolide, Campo de Ourique, Camarate, Lumiar e São João da Talha “dormir mal, aulas interrompidas, consultas médicas interrompidas, cheiro a combustível e hipertensão também relacionada com o ruído”.

Para o responsável, o problema agravou-se “bastante nos últimos anos”, apesar do anúncio no ano passado, pelo Governo, de que iriam ser proibidos voos do Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, entre as 01h00 e as 05h00, após conclusões do grupo de trabalho sobre os voos noturnos.

“Temos reparado é que têm vindo a aumentar o número de voos, até porque estamos na época de verão. Por isso, decidimos fazer esta concentração para alertar a população para os problemas”, disse.

Sérgio Morais adiantou que a plataforma vai colocar um mural, um painel para a colocação de mensagens.

“Vamos ter o mural da insónia, um painel em que podem ser deixadas mensagens sobre o que é viver afetado pelo aeroporto. É chamado de insónia, mas não é exclusivamente dos problemas à noite, claro”, disse.

Sérgio Morais adiantou ainda que a plataforma vai pedir uma reunião ao Governo para falar sobre os problemas que afetam aquelas zonas.

Em novembro de 2024, o ministro das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz (que se mantém no cargo na atual legislatura), anunciou que iriam ser proibidos em Lisboa os voos entre as 01h00 e as 05h00, como recomendado por um grupo de trabalho que analisou o tema e entregou o relatório final em julho de 2022.

Em março deste ano, ainda antes das legislativas, o Conselho de Ministros determinou à Autoridade Nacional da Aviação Civil, reguladora do setor da aviação, a operacionalização das restrições à operação noturna.

Em causa, indicou então o executivo PSD/CDS, estavam restrições à operação de aeronaves mais ruidosas entre as 23h00 e as 07h00, além da imposição de um período sem slots (hard-curfew) entre a 01h00 e as 05h00, bem como a implementação de novos procedimentos aeronáuticos para redução do ruído.