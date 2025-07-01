A Direção-Geral da Saúde (DGS) e a Guarda Nacional Republicana (GNR) iniciam esta terça-feira diversas ações para disseminar boas práticas de saúde junto da população no período sazonal de verão, sobretudo devido ao calor.

Em comunicado, as autoridades envolvidas explicam que estas ações fazem parte do módulo de verão do “Projeto de Promoção da Saúde”, lançado em julho de 2024, que pretende capacitar os militares da GNR para a partilha de boas práticas de saúde junto da população.

Nas ações que agora arrancam, tendo em conta as elevadas temperaturas que se fazem sentir em Portugal continental, será lembrada a necessidade de hidratação em todas as idades, com especial enfoque na população sénior pertencente aos grupos de risco.

O projeto pretende chegar a todas as regiões do país, promovendo “uma cultura preventiva de saúde em proximidade com as comunidades”.

Tendo em conta a onda de calor, a DGS sublinha a importância de intensificar este trabalho conjunto, aproveitando a proximidade da GNR com a comunidade para facilitar a adesão da população às boas práticas de saúde, promovendo a literacia em saúde e permitindo que os cidadãos tomem decisões mais informadas, além de reduzir o isolamento social.

Para desenvolverem esta ação, os militares da GNR tiveram uma formação ministrada pela DGS, com foco no impacto fisiológico do calor, nas estratégias de comunicação e de ativação comportamental, bem como nas medidas preventivas a adotar durante este período sazonal.