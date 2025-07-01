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O conselho executivo do Fundo Monetário Internacional (FMI) concluiu a oitava avaliação do programa para a Ucrânia, que permite a atribuição da próxima parcela, no valor de 500 milhões de dólares, ao país que enfrenta a invasão russa.

O comunicado do FMI sobre a oitava avaliação do Acordo Alargado do Mecanismo de Financiamento Alargado (EFF, na sigla em inglês) para a Ucrânia foi divulgado esta noite pela agência de notícias pública do país, a Ukrinform.

De acordo com o FMI, a economia ucraniana mantém-se estável e as autoridades cumpriram todos os critérios quantitativos de desempenho até ao final de março, bem como as medidas preliminares e dois parâmetros estruturais da avaliação.

A organização enfatizou que, para restaurar a sustentabilidade orçamental e da dívida e apoiar o crescimento, a Ucrânia precisa de alcançar “progressos na mobilização de receitas internas, reforçar o clima de investimento, melhorar a governação e concluir a estratégia de reestruturação da dívida”.

Além disso, foram estabelecidos quatro novos marcos estruturais, que incluem medidas para atualizar a carteira única de projetos, a elaboração de um programa prioritário para as infraestruturas do mercado financeiro, a introdução de normas internacionais de avaliação e o desenvolvimento de propostas legislativas para harmonizar a titularização e os títulos com as normas internacionais.

O conselho executivo do FMI reviu ainda os prazos para alguns outros marcos estruturais, incluindo a nomeação do chefe do Serviço Estatal de Migração, para dar às autoridades mais tempo para completarem reformas importantes, destacou a Ukrinform.

As autoridades ucranianas solicitaram também uma reafetação do acesso ao financiamento do FMI para o resto de 2025, para permitir o melhor alinhamento com as necessidades atualizadas da balança de pagamentos da Ucrânia.

O tamanho total do programa permanece inalterado, frisou a agência de notícias ucraniana.

O atual programa EFF, que permite à Ucrânia receber até 15,5 mil milhões de dólares em créditos ao longo de quatro anos, foi aprovado no final de março de 2023.

O EFF visa ainda apoiar a recuperação económica, melhorar a governação e fortalecer as instituições para promover o crescimento a longo prazo no contexto da reconstrução da Ucrânia e do seu percurso rumo à União Europeia (UE).

A Ucrânia tem contado com ajuda financeira e em armamento dos aliados ocidentais desde que a Rússia invadiu o país, em 24 de fevereiro de 2022.

A ofensiva militar russa no território ucraniano, lançada a 24 de fevereiro de 2022, mergulhou a Europa naquela que é considerada a crise de segurança mais grave desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).