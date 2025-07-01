O chefe de Estado português, Marcelo Rebelo de Sousa, deixou esta terça-feira em aberto a delegação de Portugal na Cimeira da CPLP em Bissau, não dando como certa uma participação ao mais alto nível, como aconteceu até agora.

Em resposta a perguntas dos jornalistas, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, Marcelo Rebelo de Sousa adiantou que o assunto será tratado na audiência desta semana com o primeiro-ministro, Luís Montenegro.

Interrogado se haverá uma representação de Portugal ao mais alto nível na Cimeira de Bissau, marcada para 18 de julho, o Presidente da República declarou: “Pois, se ainda não está decidido, não é possível saber qual é o nível a que vai a representação”.

Questionado se estão a equacionar que não esteja presente nem Presidente nem primeiro-ministro nesta cimeira, o chefe de Estado respondeu: “Não estamos a equacionar nada. Vamos equacionar uma solução para o caso“.

Marcelo Rebelo de Sousa começou por referir que “tradicionalmente vão três representantes do Estado” português às cimeiras da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) — Presidente da República, primeiro-ministro e ministro dos Negócios Estrangeiros — e “até às vezes têm ido quatro”.

“É um dos temas que eu tratarei com o senhor primeiro-ministro, agora dentro de dois dias, para saber exatamente qual é a delegação definitiva que vai à Guiné-Bissau, e depois nessa altura saberão quem é que vai”, acrescentou.

A meio de abril deste ano, o Presidente guineense, Umaro Sissoco Embaló, propôs que a XV Cimeira da CPLP, em Bissau, se realizasse em 18 de julho, numa carta dirigida aos restantes Estados-membros desta comunidade.

Em finais de maio, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Guiné-Bissau, Carlos Pinto Pereira, disse à Lusa que estavam em curso os preparativos para acolher a XV Cimeira da CPLP em 18 de julho, na capital guineense.

Nessa cimeira, a Guiné-Bissau irá assumir a presidência rotativa da CPLP por dois anos, sucedendo a São Tomé e Príncipe, e deverá ser decidida a presidência seguinte.

Desde a criação da CPLP, em 1996, há quase 30 anos, Portugal esteve sempre representado nas cimeiras desta comunidade de países ao mais alto nível, com a participação conjunta de Presidente da República e primeiro-ministro, com uma exceção, em 2004, quando o chefe do Governo, recém-empossado, não participou.

A CPLP tem nove Estados-membros: Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste e Guiné Equatorial —cuja adesão, em 2014, criou polémica, e que ainda não exerceu a presidência rotativa da comunidade.

O Presidente da República Jorge Sampaio e o primeiro-ministro António Guterres participaram juntos na I Cimeira, que teve lugar em Lisboa, em 1996, na II Cimeira, realizada na cidade da Praia, em 1998, e na III Cimeira, em Maputo, no ano 2000.

O Presidente Jorge Sampaio participou também na IV Cimeira da CPLP, em Brasília, em 2002, com o primeiro-ministro José Manuel Durão Barroso, e na V Cimeira, em São Tomé, em 2004, na qual o recém-empossado primeiro-ministro, Pedro Santana Lopes, que estava a preparar a apresentação do seu programa de Governo, não participou.

As cimeiras seguintes voltaram a contar com a participação conjunta do Presidente da República e do primeiro-ministro de Portugal.

O Presidente Aníbal Cavaco Silva, participou com o primeiro-ministro José Sócrates na VI Cimeira, em Bissau, em 2006, na VII Cimeira, em Lisboa, em 2008, e na VIII Cimeira, em Luanda, em 2010, e com o primeiro-ministro Pedro Passos Coelho na IX Cimeira, em Maputo, em 2012, e na X Cimeira, em Díli, em 2014.

O atual Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, participou com o anterior primeiro-ministro, António Costa, na XI Cimeira da CPLP, em Brasília, em 2016, na XII Cimeira, no Sal, Cabo Verde, em 2018, na XIII Cimeira, em Luanda, em 2021, e na XIV Cimeira, em São Tomé, em 2023.