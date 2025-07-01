Um homem suspeito de ter violado uma adolescente no dia 10 de junho na zona de Portimão, no distrito de Faro, foi detido pela Polícia Judiciária (PJ), foi anunciado esta terça-feira.

Em comunicado, a PJ indicou que o crime terá ocorrido depois de o homem, de 26 anos, ter atraído a menor até à sua viatura, estacionada num local ermo, “consumando a violação, apesar da recusa e resistência” da vítima.

O arguido transportou depois a adolescente até casa, tendo esta reportado o sucedido aos pais, que denunciaram a situação às autoridades policiais, detalhou a polícia.

De acordo com a PJ, o alegado agressor e a vítima encetaram contactos nas redes sociais e marcaram um encontro para esse dia, onde se conheceram pessoalmente.

A detenção foi concretizada no âmbito da investigação, durante a qual foram recolhidos relevantes elementos de prova “fortemente indiciadores da prática do crime de violação”, relata a PJ.

O detido vai ser presente ao tribunal para ser ouvido em primeiro interrogatório judicial e para aplicação de eventuais medidas de coação, que podem ir até à prisão preventiva, a medida de coação mais gravosa.