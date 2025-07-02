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As Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) usaram uma bomba MK-82, de 230kg, que provoca uma explosão massiva e espalha estilhaços por uma área ampla, para atingir na segunda-feira um café lotado junto à costa da Faixa de Gaza, provocando dezenas de mortos e feridos. A informação é avançada pelo jornal Guardian, que refere que o uso deste tipo de munições pesadas numa zona com um elevado número de civis — incluindo mulheres, crianças e idosos — pode constituir um crime de guerra.

A bomba, de fabrico norte-americano, foi identificada por especialistas em armamento atráves de fotografias do jornal britânico que mostram os destroços do café al-Baqa, na cidade de Gaza, e fragmentos da MK-82. O ataque, acreditam especialistas em direito internacional e direitos humanos ouvidos pelo Guardian, não cumpre com a Convenção de Genebra, que estabelece nomeadamente que é proibido um exército lançar ataques que causem “perda incidental de vidas civis” que sejam “excessivos ou desproporcionais” à vantagem militar obtida.

“Quando vemos uma situação em que há uso de munições pesadas, particularmente num espaço civil lotado, mesmo com a melhor capacidade de selecionar alvos do mundo… isso vai criar necessariamente um resultado indiscriminado que não está em conformidade com as convenções de Genebra“, sublinhou Andrew Forde, professor assistente de Direito dos Direitos Humanos na Universidade de Dublin.

“É quase impossível entender como o uso deste tipo de munição pode ser justificado. Se estamos a falar de 20, 30, 40 ou mais vítimas civis, geralmente este seria um alvo de altíssima importância… Para as forças de coligação no Afeganistão e no Iraque, o número aceite para um alvo de altíssima importância era de menos de 30 civis mortos, e somente em circunstâncias excecionais”, disse também Marc Schack, professor associado de direito internacional na Universidade de Copenhaga.

O ataque também foi criticado pela organização Human Rights Watch, que apontou que os militares sabiam que o uso de uma bomba destas ir provocar um elevado número de mortos e feridos e que deve ser investigado como um crime de guerra.

Segundo a Al Jazeera, o ataque israelita ao café de dois andares provocou pelo menos 39 mortos e dezenas de feridos. “Este lugar não tinha um vínculo com ninguém, nenhuma ligação política ou militar. Estava cheio de pessoas, incluindo crianças, para uma festa de aniversário”, disse uma testemunha.