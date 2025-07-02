Um pequeno avião caiu no condado de Gloucester, no estado norte-americano de Nova Jérsia, noticiou a televisão filial local ABC6, esta quarta-feira. 14 pessoas, incluindo o piloto, terão sido hospitalizadas pelas autoridades de emergência que responderam ao incidente no local. Três dos passageiros estão em estado crítico.

A queda foi confirmada pelo Gabinete de Gestão de Emergências do condado de Gloucester, que falou num “incidente com elevado número de vítimas”.

Segundo a televisão local, a chamada de emergência chegou às 17h30 na hora local (22h30 em Portugal Continental), perto do aeroporto local de Cross Keys.

O avião em causa é um Cessna 208B, propriedade da Arne Aviation LLC, e estava alugado à Skydive Cross Keys em Gloucester County, reporta o mesmo meio. O piloto terá relatado problemas no motor antes de o avião embater contra uma árvore perto da pista, mas a causa exata do acidente está ainda a ser investigada pelo National Transportation Safety Board.

Até ao momento, não há registo de vítimas mortais. Segundo as autoridades de emergência, “as pessoas receberam um tratamento médico extraordinário no local, um esforço conjunto entre os agentes da polícia, os bombeiros e as equipas de emergência médica”.

Notícia atualizada às 15h40 de 3 de julho com indicação do número de pessoas hospitalizadas.