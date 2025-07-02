A ministra da Administração Interna disse esta quarta-feira que a criação da Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras na PSP representa “um marco decisivo na politica de migração, asilo e retorno”, defendendo “mais rigor nos mecanismos de controlo de fronteiras“.

“A ação policial tem que primar a sua atuação pela prevenção. O facto de Portugal estar inserido no espaço europeu de livre circulação exige maior cooperação internacional e mais rigor nos mecanismos de controlo de fronteiras. Portugal continuará a ser um país aberto, plural e acolhedor, mas sê-lo-á com regras claras respeitando a soberania nacional e os compromissos internacionais”, afirmou Maria Lúcia Amaral, na cerimónia que assinalou os 158 anos da Polícia de Segurança Pública.

Nesse sentido, considerou a governante no discurso, “a criação da Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras da PSP representa um marco decisivo na política de migração, asilo e retorno rumo a uma política mais séria e por isso mesmo mais humana e mais eficaz”.

A proposta do Governo sobre a criação da nova unidade, que é apelidada de “mini-SEF“, vai ser discutida na sexta-feira na Assembleia da República, depois de na última legislatura o PS e o Chega terem chumbado um diploma semelhante.

Além da proposta do Governo, também será discutido um projeto de lei do Chega que propõe igualmente a criação da Unidade Nacional de Polícia de Estrangeiros e Fronteiras da PSP.

Em declarações aos jornalistas, a ministra sublinhou que “a unidade ainda não existe e neste momento corresponde a uma proposta de lei apresentada à Assembleia da República”, existindo também projetos de lei de outros partidos e pressupõe “ainda uma discussão parlamentar”.

Sobre a falta de meios na PSP para esta unidade, Maria Lúcia Amaral disse que só será possível responder às questões operacionais, recursos, pessoas e logística “quando houver um texto fixo aprovado e promulgado que defina sem mais discussões quais as competências que vão ser atribuídas a esta unidade”.

O Governo insiste na medida, que recoloca na PSP uma unidade específica, depois do fim do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, em 2023, e as suas funções terem sido distribuídas pela PSP, GNR, PJ e pela então criada Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA), que ficou responsável pelo retorno, um sistema, que, segundo o Governo, não funciona e não permite fazer cumprir as ordens de expulsão de imigrantes.

Segundo o Governo, esta nova unidade será “uma polícia de fronteiras” para controlar as fronteiras à entrada, fiscalizar em todo o país os imigrantes e afastar “quem não cumpra com as regras”.

No discurso, a ministra da Administração Interna disse ainda que o Governo tem também como objetivos tornar a PSP mais próxima dos cidadãos, nomeadamente através da colocação de mais polícias nas ruas e de uma valorização das esquadras, e reforçar a resposta operacional.

A ministra entregou esta quarta-feira também à PSP 21 viaturas, de um conjunto de 51, para utilização em patrulhamento e prevenção e segurança rodoviária num valor de 1,9 milhões de euros.

PSP “está pronta para assumir” novas competências

O diretor da PSP garantiu, por seu turno, que a polícia “está pronta para assumir” novas competências no controlo de fronteiras e gestão de estrangeiros, mas alertou para redução do efetivo face “ao aumento significativo” da atividade nos últimos anos.

“Num momento em que o país se prepara para uma nova organização no controlo de fronteiras e gestão de estrangeiros, a Polícia de Segurança Pública reafirma a sua total disponibilidade e capacidade para assumir estas novas competências”, afirmou Luís Carrilho na cerimónia que assinalou os 158 anos da PSP.

O diretor da PSP assumiu também que “a PSP está pronta para garantir uma transição segura, eficaz e respeitadora da legalidade e da dignidade humana”, considerando que “o reforço destas atribuições não é apenas uma missão”, mas “é também um sinal da confiança que o Estado deposita na instituição”.

“Assumimos este desafio com o espírito de sempre, o mesmo que nos move há 158 anos. Sabemos que os fenómenos migratórios, o contexto internacional e a dinâmica das fronteiras exigem respostas qualificadas, humanas e firmes. A PSP está preparada. Estaremos, como sempre estivemos, onde o país mais precisa de nós”, precisou.

Questionado pelos jornalistas sobre a falta de polícias, Luís Carrilho deu conta que este mês de julho vão terminar o curso 459 novos agentes que vão ser distribuídos por todo o país, embora a sua grande maioria em Lisboa, onde há maior necessidade, e em breve será iniciado um novo curso de formação de agentes com cerca de 800 alunos.

“É este processo que temos que ter para equilibrar os recursos humanos que saem e aumentar face aos novos desafios”, disse.

No discurso da cerimónia, o diretor da PSP sublinhou que, nos últimos anos, a polícia “sofreu uma redução do seu efetivo em contraposição com o reforço de competências que assumiu e com o aumento significativo da sua atividade operacional e administrativa”.

“Não podemos ignorar os desafios estruturais que se colocam à sustentabilidade dos nossos quadros. O reforço dos recursos humanos da PSP é um desígnio nacional. É imperativo tornar a profissão mais atrativa, através de condições remuneratórias mais competitivas, estabilidade nas carreiras, apoio à conciliação entre a vida profissional e pessoal, e campanhas de comunicação pública que valorizem o prestígio e a missão de ser polícia”, frisou.

Luís Carrilho defendeu o aumento de “profissionais ao serviço da PSP, num intervalo de tempo razoável, para um número que se considere o necessário para o cumprimento cabal de todas as missões entregues à responsabilidade da PSP”, além de um reforço “para cerca de 7% a percentagem dos profissionais sem funções policiais, de forma a poder libertar polícias para as atividades operacionais”.

“Esta ambição exige planeamento estratégico e, acima de tudo, vontade política”, disse, considerando que é “necessário assumir o compromisso de duplicar anualmente o número de entradas nas carreiras policiais em relação ao número de saídas para a pré-aposentação” e aumentar “significativamente o número de candidatos a admitir anualmente” no curso de agentes.

Atualmente, a PSP conta com cerca de 20 mil polícias e perto de 600 profissionais das carreiras técnicas.