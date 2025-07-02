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O chefe da diplomacia ucraniana, Andriy Sybiga, indicou esta quarta-feira que a Rússia utilizou mais de cinco mil drones e 330 mísseis contra a Ucrânia em junho, um número que diz sobressair a necessidade de Kiev de mais defesas aéreas.

“Um número tão grande de drones, bombas e mísseis, especialmente os balísticos, demonstra a urgência de reforçar ainda mais as defesas aéreas da Ucrânia”, afirmou o chefe da diplomacia de Kiev, sublinhando aos parceiros que a única forma de terminar a guerra é pressionar a Rússia com sanções.

Sybiga apelou, numa longa mensagem na sua conta na rede social X, aos aliados da Ucrânia para continuarem a investir na sua indústria de armamento, que, além das suas próprias capacidades, precisa de todo o apoio possível devido à “magnitude do terrorismo” da Rússia.

In June 2025, Russia launched over 330 missiles, including nearly 80 ballistic missiles, at Ukraine's peaceful cities and communities, as well as over 5,000 combat drones and 5,000 gliding bombs. This massive scale of terror demonstrates Russia's blatant rejection of US-led… — Andrii Sybiha ???????? (@andrii_sybiha) July 2, 2025

“Esta escala massiva de terrorismo demonstra a rejeição flagrante da Rússia aos esforços de paz liderados pelos Estados Unidos e o seu apelo para pôr fim aos assassínios como um primeiro passo em direção a uma solução pacífica”, defendeu.

O ministro ucraniano lamentou que os “ataques russos incessantes” sejam dirigidos sobretudo contra instalações civis, incluindo escolas, hospitais e áreas residenciais, fazendo eco de um relatório das Nações Unidas que afirma que as vítimas civis aumentaram 37% nos últimos seis meses.

“Agora não é tempo de decisões fracas. É tempo de demonstrar força e enviar os sinais certos para Moscovo”, disse ainda o ministro dos Negócios Estrangeiros.

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou esta quarta-feira que Washington e Kiev estão a esclarecer a ajuda militar norte-americana, após o anúncio de que os Estados Unidos deixaram de fornecer determinadas armas.

“A Ucrânia e os Estados Unidos estão a esclarecer todos os pormenores relativos ao fornecimento de apoio à defesa, incluindo componentes de defesa aérea”, disse Zelensky no seu discurso diário.

Por seu lado, Andriy Sybiga referiu que a Ucrânia está pronta para “comprar ou alugar” defesas antiaéreas para fazer face ao “grande número de drones, bombas e mísseis” lançados pela Rússia contra o país.

O secretário de Estado da Defesa dos EUA, Pete Hegseth, autorizou uma pausa nos fornecimentos à Ucrânia “para dar prioridade aos interesses dos Estados Unidos”, confirmaram à CNN altos responsáveis da Casa Branca.

Os fornecimentos suspensos, que tinham sido prometidos pela anterior administração norte-americana, liderada pelo democrata Joe Biden, incluem intercetores para os sistemas de defesa aérea Patriot, projéteis de artilharia guiados com precisão e mísseis que a força aérea ucraniana dispara a partir de aviões F-16 fabricados nos Estados Unidos.