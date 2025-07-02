O diretor-geral da Connect Europe, Alessandro Gropelli, defendeu esta quarta-feira que é preciso escala e operadoras de telecomunicações maiores e que a Europa tem de ter a ambição de desenvolver a sua própria tecnologia.

Alessandro Gropelli falava no segundo e último dia do 34.º congresso da APDC que está a decorrer na Culturgest, em Lisboa, com o mote ‘Business & Science Working Together’ (Negócio & Ciência a Trabalhar Juntos).

“Somos muito bons em análises na Europa. Às vezes, somos menos bons em agir e mudar as coisas”, afirmou o responsável da Connect Europe, que representa as principais empresas fornecedoras de redes e serviços de conectividade na Europa.

“Se olharmos para as políticas, somos um setor regulamentado, fomos um dos primeiros a ser regulamentados nos anos 90, o que devemos observar para saber se uma mudança positiva virá da UE”, questionou.

Primeiro, “haverá escala? Conseguem imaginar 40, 50 pequenas operadoras de telecomunicações europeias competindo globalmente e sentadas à mesma mesa que gigantes da tecnologia como Meta ou Netflix”, perguntou Alessandro Gropelli.

“Precisamos de escala, precisamos de operadoras de telecomunicações maiores“, defendeu, apontando que é preciso estar atento à revisão das diretrizes de fusões da União Europeia (UE), em que a grande questão é se a Europa vai dizer que a única função dos operadores é manter os preços baixos ou também promover a qualidade e fortalecer complexos industriais.

Depois, “haverá mais investimento em redes”, uma segunda questão sobre a qual é preciso ficar ‘de olho’ no Digital Networks Act (regulação sobre redes digitais).

A UE “vai fazer uma grande reforma nas leis que regulam as telecomunicações com o objetivo de preencher essa lacuna”, disse.

“É inaceitável que tenhamos 45 milhões de pessoas desconectadas da fibra em 2030” e a regulação “precisará de nos ajudar a realizar esse investimento maior”, apontou.

Por último, “mas não menos importante, haverá mais inovação”, questionou, apontando que é preciso atenção sobre as regulações sobre cloud e inteligência artificial (IA).

“Está a chegar, a ambição é reformar as regras para que os europeus possam federar as suas clouds e desempenhar um papel no jogo” da IA, dos dados, da cloud, “de forma justa em comparação com os players globais”, acrescentou durante a sua intervenção no congresso.

“Seremos capazes, como indústria, como governos e como Comissão Europeia, de desenvolver em conjunto uma visão para o futuro de um setor, o das telecomunicações, que, com suas redes e serviços, permitirá o futuro e o crescimento futuro para as décadas de 2030 e 2040″, questionou, apontando três “ingredientes” para esta receita.

A primeira é desregulamentar: “na Europa, precisamos escolher quais regras são essenciais e precisamos mantê-las porque elas definem-nos como europeus que se preocupam com a sociedade, que se preocupam com o clima, que se preocupam com as pessoas”, prosseguiu.

“Mas vamos remover todas as regras sobrepostas, toda a confusão que criamos ao longo dos anos”, defendeu.

A segunda é escala, o setor precisa de crescer: “Como europeus, precisamos considerar-nos um continente que atua ao nível global, não apenas como vizinhos que atuam entre um país e outro”, sublinhou.

Em síntese, “um grande mercado único que compete globalmente em escala”.

Por último, “inovar” porque “temos dito não à inovação há muito tempo”, adiantou.

De acordo com o diretor-geral da Connect Europe, é preciso mais espaço para a inovação europeia, porque se a Europa não fizer, os outros farão.

“Se quisermos ser independentes, capazes, se quisermos dar ao nosso povo a capacidade de ser fortalecido pela tecnologia europeia e não apenas pela chinesa e americana, o que é bom e precisamos continuar a colaborar com eles, mas precisamos ter a ambição de desenvolver a nossa própria tecnologia, dá-la aos nossos filhos e criar crescimento para o futuro”, concluiu o diretor-geral.