Prova de águas, gastronomia, música e animação são os ingredientes do Festival da Água, que começa sexta-feira na localidade de Aldeias, no concelho de Gouveia.

O evento pretende valorizar “uma das mais preciosas riquezas” desta freguesia serrana no distrito da Guarda e promover “um maior conhecimento sobre os recursos naturais de Aldeias”, adianta a organização numa nota enviada à agência Lusa.

Os promotores querem ainda debater “formas de desenvolvimento sustentável do território” durante três dias com diversas atividades que têm a água como “elo condutor”.

O Festival da Água é organizado pelo município de Gouveia, a Rede de Aldeias de Montanha, a Liga Humanitária Social e Cultural de Aldeias, a União de Freguesias de Aldeias e Mangualde da Serra e a comunidade local.

Até domingo, estão programados concertos, animação musical, teatro, folclore, caminhadas, jogos, sessões de relaxamento e oficinas artesanais.

Pelas ruas, uma instalação artística em crochet promete voltar a surpreender os visitantes.

“Feita com carinho pelas avós da aldeia, esta obra comunitária utiliza tiras azuis de crochet para criar a ilusão de que estamos debaixo de água, numa experiência imersiva”, desvenda a organização.

O festival começa sexta-feira, a partir das 14h30, com atividades lúdicas e educativas para os mais novos, como o ‘Teatro Entre Gerações’ e ‘Descobertas na Aldeia’, com contos e sensibilização ambiental.

Prossegue com a atuação do Grupo de Cantares Tradicionais Greleiras e das Concertinas de Gouveia. À noite reabre a centenária taberna da aldeia, antes do concerto da dupla Cristina e Telma.

No sábado há uma caminhada pelas ribeiras que marcam a paisagem da localidade, com início pelas 7h30, seguida de oficinas de artes e saberes e sessões de relaxamento.

Um dos destaques desta edição acontece pelas 16h30, com uma prova comentada de águas pelo ‘Water Sommelier’ português Manuel Antunes da Silva.

Meia-hora depois, o chef Hernâni Ermida fará uma demonstração e degustação de águas aromatizadas de autor.

Segue-se uma tertúlia sobre a água mineral natural e uma sessão de ‘showcooking’ com Hernâni Ermida & Petra Gama.

Para a noite está reservado um jantar comunitário confecionado por 14 chefs, sob a coordenação da Chef Sandra, que “celebra a abundância que a água proporciona em Aldeias”.

As receitas da iniciativa vão reverter para a Liga Humanitária, Social e Cultural da localidade.

O festival termina no domingo com uma caminhada à Sra. do Monte, que será também cenário de uma missa campal e de um picnic partilhado.

O encerramento do Festival da Água acontece pelas 15:00 com o espetáculo “Tradições em Festa”, do Rancho Folclórico de Vinhó, que inclui baile mandado e jogos tradicionais.

O evento integra o Plano de Animação da Rede de Aldeias de Montanha, cofinanciado pelo PROVER Aldeias de Montanha, no âmbito do Centro 2030.

A organização conta com a parceria do Grupo Aprender em Festa, da União de Freguesias de Aldeias e Mangualde da Serra, da Associação Cultural e Desportiva Aldeense e do Centro de Assistência Cultura e Recreio de Paços da Serra.