O congressista Hakeem Jeffries, líder da bancada do Partido Democrata, bateu o recorde de discurso mais longo na Câmara dos Representantes ao fim de oito horas e 45 minutos. As longas declarações do democrata, que começaram perto das cinco da manhã em Washington D.C, tiveram como objetivo atrasar a votação final da “Big Beautiful Bill”, o mega pacote orçamental de Donald Trump, que deverá ser aprovado esta quinta-feira pelo Congresso norte-americano.

Foram quinze minutos a mais do que o recorde estabelecido pelo antigo speaker Kevin McCarthy, em 2021, e o “I yield back” — o término do discurso — de Jeffries foi recebido com cânticos de apoio dos democratas. Durante a noite, manhã e início de tarde, ao abrigo do “magic minute“,Hakeem Jeffries lançou críticas aos conteúdos da proposta republicana, condenou recentes políticas da administração Donald Trump, e ainda apresentou uma lista as várias alterações sugeridas pelo Partido Democrata, que acabaram rejeitadas pela bancada oposta — com tempo para leituras bíblicas.

Enquanto líder dos democratas na Câmara dos Representantes, Jeffires tem autorização para discursar “por tempo ilimitado” durante o debate — o “magic minute“, tendo notificado, desde o início, a sua intenção em “demorar o seu tempo” a falar. Mike Johnson, o speaker, que tem a palavra final antes de dar início à votação, disse que acreditava que a proposta tinha já votos suficientes para ser aprovada, criticando o tempo usufruído pelo democrata. “É preciso muito mais tempo para construir uma mentira do que para dizer a simples verdade”, cita o New York Times.