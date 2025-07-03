O vereador Pedro Ventura apresentou esta quarta-feira a candidatura pela CDU à Câmara de Sintra nas próximas eleições autárquicas, ambicionando “reforçar” a votação na coligação, pelo reconhecimento do trabalho desenvolvido, e apostando na requalificação urbana, habitação e limpeza.

“Esperamos reforçar as nossas posições, aliás, consideramos que somos uma força fundamental para responder àquilo que são as necessidades dos habitantes do concelho de Sintra“, afirmou Ventura.

O autarca, que falava à Lusa sobre a apresentação da candidatura, em Rio de Mouro, com a presença do secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, acrescentou que a ação dos anos anteriores e no atual mandato reforça a “confiança daquilo que deve ser, por parte da população, um grande reconhecimento do trabalho da CDU”.

“O projeto da CDU tem um traço de grande diferença em relação à forma como as outras candidaturas” encaram “o poder local democrático e a sua relação com a administração central”, considerou o vereador da Intervenção nas Cidades e Reabilitação Urbana, Sustentabilidade Ambiental e Transição Energética.

Para Ventura, “todas as forças políticas, à exceção da CDU, aceitaram sempre com uma grande passividade” as “competências da administração central em várias áreas, no caso da educação, da ação social e mesmo da habitação”.

O candidato da CDU (que junta PCP e PEV) exemplificou com o “investimento dos 68 milhões de euros no Hospital de Proximidade de Sintra, que ainda não entrou em funcionamento, o que é uma autêntica vergonha”, apesar de entregue há um ano pelo município ao Governo, numa responsabilidade que “devia caber claramente à administração central”.

O autarca defendeu também que o passe metropolitano, que custa 40 euros, pode baixar para 20 euros, com “investimento da câmara”, além do aumento do trabalho desenvolvido nos centros urbanos, reforçando a reabilitação, para melhorar “as condições de vida da população”, bem como da limpeza urbana, “uma das queixas” dos munícipes.

“A Estratégia Local de Habitação está muitíssimo atrasada. Temos falhas de habitação e pedidos de habitação que estão a crescer. Este vai ser um problema” que “afeta Sintra, mas que também afeta a Área Metropolitana de Lisboa”, destacou ainda, defendendo “uma melhor coordenação em todos os municípios da área metropolitana”.

Outra área fundamental prende-se com “a valorização dos trabalhadores municipais e da modernização administrativa”, seguindo o “exemplo de outros municípios” que apostaram “na utilização de Inteligência Artificial para melhorar procedimentos burocráticos”, referiu.

O autarca destacou ainda “a falta de médicos de família para milhares de cidadãos do concelho”, a “degradação contínua da ferrovia e da Linha de Sintra”, a “falta de vagas em creches”, e a “falta de funcionários nas escolas para garantir a escola inclusiva e condições de segurança”, perante “lágrimas de crocodilo” do PS, PSD, IL, CDS-PP e Chega.

Pedro Ventura, 48 anos, nasceu em Viseu e reside em Sintra desde 2000, é licenciado em História – variante de Arqueologia e mestre em História do Séc. XX, pela Universidade Nova de Lisboa. Integra a administração dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS) de Sintra e preside ao conselho diretivo da AMTRES – Associação de Municípios de Cascais, Mafra, Oeiras e Sintra para Tratamento de Resíduos Sólidos e à Empresa Municipal de Estacionamento de Sintra (EMES).

A Câmara de Sintra é liderada pelo PS, que em 2021 obteve cinco mandatos, tendo a coligação do social-democrata Ricardo Baptista Leite conseguido quatro eleitos, o Chega elegeu Nuno Afonso, que passou a independente, além de Pedro Ventura.

Até ao momento, são também conhecidas as candidaturas de Ana Mendes Godinho (PS), Marco Almeida (PSD/IL), Maurício Rodrigues (CDS-PP) e Rita Matias (Chega).

As eleições autárquicas estão previstas decorrer entre setembro e outubro.