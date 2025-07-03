Mário Constantino Lopes é recandidato à Câmara de Barcelos pela coligação que junta PSD, CDS-PP e movimento independente BTF, foi hoje anunciado.

Em comunicado, a candidatura refere que já foi oficialmente renovado o acordo de coligação Barcelos Mais Futuro, que repete a aposta em Mário Constantino, presidente da Câmara desde 2021.

O acordo sublinha o trabalho feito neste mandato, destacando a conclusão da circular urbana e a execução da ecovia urbana do Rio Cávado e dos passadiços da frente ribeirinha.

Diz ainda que a coligação pôs fim a “um dos problemas estruturais mais penalizador” para a população do concelho, resolvendo o litígio com a empresa Águas de Barcelos, que se arrastava desde 2009, “garantido com isso a retoma no investimento e alargamento das redes de abastecimento de água e serviço de saneamento”.

O “desbloqueio” do novo hospital, o lançamento da construção do “mega” centro de Saúde de Barcelos e o reforço das restantes unidades locais de saúde são outras dos aspetos destacados.

“Os desafios das próximas décadas exigem continuidade, liderança com provas dadas e um compromisso firme com a sustentabilidade, a inovação e a coesão territorial”, sustenta o acordo.

Na corrida à Câmara de Barcelos, estão também já anunciados os nomes de Armandina Saleiro (PS) e Paulo Ralha (Chega).

A Câmara de Barcelos é atualmente governada por uma coligação liderada pelo PSD, e que integra ainda o CDS-PP e o movimento independente Barcelos, Terra de Futuro (BTF).

Esta coligação conseguiu seis eleitos, tendo o PS conseguido cinco vereadores.

Um dos eleitos socialistas, Alexandre Maciel, assumiu, entretanto, o estatuto de independente.

As eleições autárquicas deverão decorrer entre setembro e outubro deste ano.