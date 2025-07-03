A Câmara de Coimbra vai ampliar o Centro de Saúde Norton de Matos, numa intervenção que tem o valor base de três milhões de euros, de acordo com o anúncio do concurso publicado esta quinta-feira em Diário da República.

“Trata-se da construção de um novo edifício, de rés-do-chão e primeiro andar em espaço próprio e requalificação do espaço público, com a criação de 20 novos lugares de estacionamento”, disse à agência Lusa o vice-presidente da autarquia.

Segundo Francisco Veiga, o novo edifício garante a integração física e funcional com o complexo existente, garantindo o funcionamento das atuais instalações enquanto decorrerem as obras.

A obra, com um prazo de execução de 300 dias, é financiada pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). A abertura de propostas está agendada para o dia 8.

Numa futura empreitada, a Câmara de Coimbra pretende requalificar as atuais instalações do Centro de Saúde Norton de Matos, que se encontram degradadas e desajustadas das necessidades.