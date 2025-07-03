A Relógio D’Água vai editar, em novembro deste ano, o livro vencedor do prémio literário Booker Internacional. Heart Lamp, da escritora indiana Banu Mushtaq, chegará às livrarias portuguesas com tradução de Marta Mendonça.
Heart Lamp é a primeira coleção de contos, e a primeira obra traduzida do canarês para o inglês, a vencer o importante prémio. A tradução para a língua inglesa coube a Deepa Bashthi, que se tornou, também, a primeira tradutora indiana a ser galardoada com o Booker.
A obra reúne doze contos, publicados entre 1990 e 2023, que retratam a vida quotidiana de mulheres e raparigas das comunidades muçulmanas no sul da Índia.
Banu Mushtaq, 77 anos, foi jornalista durante uma década antes de se tornar advogada para sustentar a família, disse em várias entrevistas. Enquanto escritora, publicou uma grande quantidade de títulos, incluindo seis coleções de contos, uma coleção de ensaios e um romance. Mushtaq é também uma reconhecida ativista pelos direitos das mulheres, sobretudo as muçulmanas. Enquanto autora, desafiou as normas patriarcais, lutou pelo direito de oração das mulheres em mesquitas (mesmo enfrentando uma fatwa e um boicote social no ano 2000) e expôs, através das suas histórias em Kannada — agora traduzidas em Heart Lamp —, realidades de violência doméstica, opressão de género e falta de autonomia feminina.
Livro de contos traduzido do canarês vence pela primeira vez prémio Booker Internacional
“Sempre quis escrever, mas não tinha nada para escrever porque, de repente, depois de um casamento por amor, disseram-me para usar uma burca e dedicar-me ao trabalho doméstico. Aos 29 anos, tornei-me mãe e sofri de depressão pós-parto”, disse numa entrevista à revista Vogue.
Ainda assim, Mushtaq, continuaria a escrever e as suas obras a ganhar inúmeros prémios locais e nacionais. Em 2024, o reconhecimento internacional chegou quando a compilação traduzida para inglês das cinco coletâneas de contos publicadas entre 1990 e 2012 – Haseena and Other Stories – ganhou o Prémio de Tradução PEN.