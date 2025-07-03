A Relógio D’Água vai editar, em novembro deste ano, o livro vencedor do prémio literário Booker Internacional. Heart Lamp, da escritora indiana Banu Mushtaq, chegará às livrarias portuguesas com tradução de Marta Mendonça.

Heart Lamp é a primeira coleção de contos, e a primeira obra traduzida do canarês para o inglês, a vencer o importante prémio. A tradução para a língua inglesa coube a Deepa Bashthi, que se tornou, também, a primeira tradutora indiana a ser galardoada com o Booker.

A obra reúne doze contos, publicados entre 1990 e 2023, que retratam a vida quotidiana de mulheres e raparigas das comunidades muçulmanas no sul da Índia.

Banu Mushtaq, 77 anos, foi jornalista durante uma década antes de se tornar advogada para sustentar a família, disse em várias entrevistas. Enquanto escritora, publicou uma grande quantidade de títulos, incluindo seis coleções de contos, uma coleção de ensaios e um romance. Mushtaq é também uma reconhecida ativista pelos direitos das mulheres, sobretudo as muçulmanas. Enquanto autora, desafiou as normas patriarcais, lutou pelo direito de oração das mulheres em mesquitas (mesmo enfrentando uma fatwa e um boicote social no ano 2000) e expôs, através das suas histórias em Kannada — agora traduzidas em Heart Lamp —, realidades de violência doméstica, opressão de género e falta de autonomia feminina.

“Sempre quis escrever, mas não tinha nada para escrever porque, de repente, depois de um casamento por amor, disseram-me para usar uma burca e dedicar-me ao trabalho doméstico. Aos 29 anos, tornei-me mãe e sofri de depressão pós-parto”, disse numa entrevista à revista Vogue.

Ainda assim, Mushtaq, continuaria a escrever e as suas obras a ganhar inúmeros prémios locais e nacionais. Em 2024, o reconhecimento internacional chegou quando a compilação traduzida para inglês das cinco coletâneas de contos publicadas entre 1990 e 2012 – Haseena and Other Stories – ganhou o Prémio de Tradução PEN.