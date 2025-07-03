A Assembleia Municipal da Nazaré exige ao Governo o reforço dos médicos e a ampliação do Serviço de Atendimento Complementar no concelho durante os meses de verão, face ao aumento da procura resultante de atividade turística.

Numa moção apresentada pela CDU e aprovada por unanimidade, os eleitos na Assembleia Municipal (AM) da Nazaré, no distrito de Leiria, consideram “inaceitável”, que, “perante o crescimento sazonal da procura de cuidados de saúde, os serviços locais continuem subdimensionados”.

No documento, que “pretende afirmar o direito da população — residente e flutuante — ao acesso a cuidados de saúde públicos, universais e de proximidade”, a AM exige medidas concretas e atempadas por parte do Ministério da Saúde e da Unidade Local de Saúde (ULS) da Região de Leiria (RL).

Em causa está “um aumento muito expressivo da população durante os meses de verão, fruto da atividade turística, que também se verifica em várias épocas do ano em que as pessoas podem gozar alguns dias de descanso” na vila, pode ler-se na moção aprovada na segunda-feira.

Esta sazonalidade “provoca um crescimento significativo na procura de cuidados de saúde, particularmente nos serviços públicos, que não têm sido dimensionados nem reforçados de forma adequada para dar resposta a esta realidade”, num contexto em que os mesmos serviços já evidenciam limitações fora destas épocas.

Os deputados exemplificam com o horário do Serviço de Atendimento Complementar (SAC) da Unidade de Saúde da Nazaré, nos dias úteis das 20h00 às 24h00 e aos sábados, domingos e feriados das 14h00 às 24h00.

Ou, ainda, com “a reconhecida falta de médicos e a sobrecarga dos profissionais com trabalho, aliada à carência de médicos de família no concelho, agravada pela ausência de reforço sazonal de clínicos, que têm levado a encerramento em demasiados dias deste serviço essencial à população local e visitantes”.

Os tempos de espera excessivos e a sobrecarga dos hospitais mais próximos (Alcobaça e Leiria) são outros dos argumentos para os deputados exigirem ao Governo o reforço urgente do número de médicos alocados à Unidade de Saúde da Nazaré durante os meses de julho, agosto e setembro e a ampliação do horário do SAC, com a alocação de mais médicos, enfermeiros, administrativos e vigilantes.

Na moção, reivindicam ainda à Câmara Municipal da Nazaré (liderada pelo PS) que interceda junto da Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde e da ULS-RL, para que se garanta, “com caráter de urgência, o planeamento e implementação destas medidas no verão de 2025”.

A autarquia deve ainda pressionar para que a direção da ULS-RL apresente, com urgência, um plano público de reforço de verão, “com a calendarização correta do funcionamento do SAC e a indicação de escalas reforçadas” e, disponibilizar apoio logístico para a operacionalização de soluções provisórias de resposta à procura, conclui a moção.

O concelho da Nazaré encontra-se na área de influência da ULS RL que abrange, além deste concelho, os de Alcobaça, Batalha, Leiria, Marinha Grande, Ourém, Pombal e Porto de Mós.