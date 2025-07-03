Um homem de 60 anos foi detido pela Polícia Judiciária (PJ), na localidade de Carapito, no concelho de Trancoso, pela presumível autoria de um crime de incêndio ocorrido numa serração daquela aldeia na noite de 19 de junho.

A detenção foi concretizada na quarta-feira por inspetores do Departamento de Investigação Criminal (DIC) de Guarda.

“O suspeito mantinha um conflito com o seu patrão, por motivos que não estavam ao alcance do último suprir, razão pela qual, munido de acelerantes, colocou diversos focos de incêndio na serração”, adiantou a PJ numa nota enviada à agência Lusa.

As chamas progrediram e destruíram por completo as instalações, “estando em causa um prejuízo patrimonial ainda não totalmente estimado, mas que ascenderá a várias dezenas de milhares de euros“.

A PJ acrescentou que o suspeito do incêndio acabou por cair num poço quando se ausentava do local, “onde foi encontrado, horas mais tarde, por uma patrulha da GNR que, primeiramente, tomou conta da ocorrência”.

Foi socorrido e transportado para o Hospital São Teotónio, em Viseu, onde esteve internado e foi detido após alta hospitalar.

Vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas num inquérito que é titulado pelo Ministério Público da Guarda.