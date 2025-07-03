A população empregada na região Norte atingiu os 1,78 milhões no primeiro trimestre de 2025, mais 1,4% face ao mesmo período do ano anterior, foi anunciado esta quinta-feira.

Este crescimento foi impulsionado, sobretudo, pelo setor secundário, destacando-se a construção e as indústrias transformadoras que, juntas, criaram mais de 25 mil novos postos de trabalho, conclui o relatório trimestral “Norte Conjuntura”, elaborado pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N) para avaliar as tendências evolutivas da economia da região.

O salário líquido médio mensal dos trabalhadores por conta de outrem aumentou 8%, superando a média nacional (7,4%), tendo os maiores aumentos sido registados nas áreas da informação e comunicação, atividades imobiliárias e indústrias transformadoras, destaca o documento.

A indústria do couro e calçado destacou-se pela positiva ao registar um aumento de produção de 1,5% face ao período homólogo do ano anterior, assinala o documento. O relatório revela ainda que as exportações de bens cresceram 1,3%, nomeadamente dos bens intermédios, representativos de mais de metade das exportações da região.

E, acrescenta, as exportações de máquinas e aparelhos aumentaram 9,8%, reforçando a competitividade industrial da região.

O relatório evidencia ainda que o setor do turismo manteve um crescimento sustentado, registando um aumento de 1,6% nas dormidas e de 2,7% no número de hóspedes, contrariando a tendência nacional de retração. As receitas de alojamento cresceram 5,1%, refletindo a valorização da oferta turística regional.

De acordo com o “Norte Conjuntura”, a taxa de inflação no Norte recuou para 2,7% no primeiro trimestre de 2025, abaixo dos 2,9% registados no trimestre anterior, refletindo uma evolução positiva no controlo dos preços.