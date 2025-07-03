O turismo na região Norte está a crescer “bem acima da média nacional” este ano, disse esta quinta-feira no último dia da QSP Summit, em Matosinhos, o presidente da entidade Turismo do Porto e Norte de Portugal (TPNP).

“Estamos a bater recordes: 7,4 milhões de turistas no ano passado e a crescer cerca de 8% nestes primeiros meses, e aqui vem a tal competiçãozinha com as regiões: a crescermos bem acima da média nacional“, disse Luís Pedro Martins, na abertura do último dia da QSP Summit, na Exponor, em Matosinhos, distrito do Porto.

O responsável não precisou qual o período temporal a que se referia, mas os últimos dados publicados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) revelam que os proveitos totais do alojamento turístico cresceram 4,8% no primeiro trimestre, para 956 milhões de euros, tendo os hóspedes aumentado 2,3% e as dormidas recuado 0,5%, influenciados pela Páscoa.

O setor do alojamento turístico registou 5,7 milhões de hóspedes (+2,3%) e 13,4 milhões de dormidas (-0,5%), indicadores que no último trimestre de 2024 tinha aumentado 6,6% e 4,6%, respetivamente.

Luís Pedro Martins considerou que ter a QSP Summit no Norte “é tão estratégico” por não ser “apenas um evento de prestígio”, mas também “uma âncora que visa atrair mais congressos, mais feiras e mais eventos internacionais“.

“Afirmamos com muito orgulho que a QSP Summit é um evento âncora do destino do Porto e Norte, essencial para nos posicionarmos no segmento MICE”, sigla de Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions, ou em português Reuniões, Incentivos, Conferências e Exposições, tinha já referido anteriormente.

Para Luís Pedro Martins, “o Norte de Portugal tem todas as condições para ser este “hub” [centro] de excelência neste segmento: acessibilidade, infraestruturas modernas, excelente aeroporto, uma boa conectividade, 110 rotas atualmente operadas por mais de 30 companhias aéreas, e uma oferta cultural e gastronómica muito diversa e de qualidade”.

A QSP Summit arrancou oficialmente na terça-feira no Porto e termina esta quinta-feira na Exponor, tendo este ano como lema “The New Strategic Drivers” (Os Novos Motores Estratégicos), propondo “reflexão sobre os motores estratégicos que estão a transformar as organizações — da cultura à tecnologia, passando pela estratégia, pessoas, comunicação, educação, performance e até ética”.