A noite era de festa. 16 anos depois, os Oasis reuniam-se para o primeiro concerto. No Principality Stadium, em Cardiff, no País de Gales, começou-se a ouvir um dos seus hits, do álbum Definitely Maybe, de 94: Live Forever. E, enquanto todos entoavam o refrão, a alegria passou a tristeza e depois a homenagem, porque enquanto a banda de Noel e Liam Gallagher, de novo juntos, tocava, uma imagem de Jota com a camisola 20 do Liverpool apareceu nos ecrãs gigantes montados no palco.

Live Forever and a beautifully poignant tribute to Diogo Jota as his LFC shirt flashed on to screen @oasis pic.twitter.com/3zAVkkQOHi — Dianne Bourne (@diannebourne) July 4, 2025

Um pouco antes dos Oasis subirem ao palco, John Power, o vocalista da banda Cast, que atuou na primeira parte do concerto de estreia da digressão de regresso dos Oasis, já tinha dedicado a música Walkaway ao jogador de 28 anos que jogava no Liverpool. “Esta é para o Diogo Jota. Vai com calma, irmão”, afirmou Power antes de cantar o tema.

Cast frontman John Power just dedicated Walkaway to Diogo Jota. Power: “This is Walkaway. This one’s for Diogo Jota. Take it easy brother.” #Oasis25 #DiogoJota #Oasis25 pic.twitter.com/s3ygYZqyPw — Oasis Ticket Resell '25 ® (@oasisreseller) July 4, 2025

As reações à primeira noite da reunião dos Oasis após 16 anos foram essencialmente positivas. “Os Oasis tiraram as teias de aranha e afastaram as dúvidas no início da digressão de reencontro em Cardiff”, escreve a BBC, que nota como a “banda parecia renovada e rejuvenescida”.

“Oasis eletrificam Cardiff com o primeiro espetáculo em 16 anos”, descreve o crítico da Variety. “À medida que Liam e Noel Gallagher percorriam duas horas de êxitos ininterruptos, era difícil imaginar outro regresso a uma escala tão monumental”, nota o Independent. O The Telegraph fala num regresso “mágico, exaustivo e animador”. Para os fãs citados no The Guardian, “Liam não soava tão bem desde os anos 90”.

O primeiro concerto da digressão de reunião, Live ’25, que ainda não tem passagem anunciada em Portugal 7 fotos

De Cardiff, no País de Gales, a Orlando, nos EUA, onde se jogou o Palmeiras-Al Hilal, dos quartos-de-final do Mundial de Clubes, são quase 7 mil quilómetros. Mas o minuto de silêncio antes do jogo, não podia ser também mais emocionante. A homenagem a Diogo Jota no ecrã principal, deixou Rúben Neves, um dos seus melhores amigos, e João Cancelo (ambos jogadores do clube árabe, que viria a perder com os brasileiros), a chorar copiosamente.