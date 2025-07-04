Portugal continua a posicionar-se mal no cumprimento dos pagamentos aos fornecedores por parte das empresas. Segundo um estudo da Informa D&B, a que o Observador teve acesso, em maio de 2025 apenas 20% das empresas em Portugal cumpriam os prazos de pagamento acertados com os fornecedores. Ou seja, só 20 em cada 100 empresas em Portugal paga a tempo e horas, o mesmo é dizer que 80 de 100 não cumprem.

A conclusão está na 11.ª edição do estudo sobre os comportamentos de pagamento da Informa D&B que coloca, mesmo, a nível internacional, Portugal como ocupante de um dos piores lugares, “estando cada vez mais longe da média da União Europeia”.

Se apenas 20% das empresas pagam dentro dos prazos acordados, o estudo indica que 65,6% paga com um atraso de até um mês. 9,1% pagam com um atraso de entre 30 e 90 dias e com mais de 90 dias de atraso estão 5,3%. E nas grandes empresas apenas 4% pagam a tempo e horas.

O atraso nos prazos de pagamento é crítico na análise de risco comercial. A Informa D&B realça que “estes atrasos induzem impactos negativos nas empresas credoras, condicionando a sua capacidade na obtenção de empréstimos e na realização de investimentos com vista ao seu crescimento”, além de gerarem “um círculo vicioso que atinge empresas que pertencem à mesma cadeia de clientes e fornecedores, afetando sobretudo empresas mais vulneráveis, como as PME, onde as dificuldades de tesouraria podem pôr em causa a sua própria viabilidade”. O efeito dominó vem como consequência. 31% das empresas atrasaram pagamentos a fornecedores depois de terem elas próprias recebido com atraso.

Assim, de acordo com o indicador de risco delinquency da Informa D&B há 43 mil empresas que apresentam um nível médio-alto ou elevado de registar um atraso de pagamento superior a 90 dias a pelo menos um dos credores no prazo de um ano.

Apesar destes números, o comportamento até tem melhorado. Nos dados a que o Observador teve acesso verifica-se que se hoje 20% pagam a horas, há 5 anos esse valor era de 15%, tendo a percentagem de empresas com atrasos superiores a 90 dias descido de 7% para 5%.

Houve, ainda, uma diminuição do número médio de dias de atraso nos pagamentos. Está atualmente nos 22,6 dias, quando há 5 anos (em 2020) estava nos 26,6 dias, ou seja, menos quatro dias.

Grandes empresas são as menos cumpridoras

As grandes empresas, ou seja que têm mais de 249 trabalhadores, são as que menos pagam dentro dos prazos. Apenas 4% o fazem, conclui a Informa D&B, revelando que 86% acaba por pagar com um atraso de até 30 dias, pagando as restantes com atrasos superiores a um mês (apenas 1%, no entanto, com mais de 90 dias de atraso). Do lado oposto, são as microempresas (até 9 empregados) que mais cumprem. 24% pagam a tempo e horas, mas também são as que apresentam maior percentagem de pagamentos com atrasos superiores a 90 dias (6%). 19% das pequenas empresas cumprem prazos e 11% das médias também o fazem.

Incumprimento transversal a todos os setores e regiões

Na análise da Informa D&B verifica-se que o incumprimento é transversal a todos os setores de atividade. As tecnologias de informação e comunicações (TIC) são as mais cumpridoras, com 28% a pagarem dentro dos prazos acordados. O setor menos cumpridora é o dos transportes (11%).

Na média de dias de atraso há um dado que sobressai no estudo deste ano. O retalho foi o único analisado que aumentou o número de dias de incumprimento para 21 dias.

Se há transversalidade de setores, também há nas regiões de sede das empresas. A Região Autónoma da Madeira é a que tem a percentagem mais baixa de cumpridoras (16%), estando no centro a taxa mais elevada (22%). A Grande Lisboa está com um nível de cumprimento de 21%, enquanto o Norte que é o segundo pior (18%). Alentejo, Algarve e Península de Setúbal estão na média, com um cumprimento de 20%, enquanto o Oeste e Vale do Tejo e os Açores ficam-se pelos 19%.

Portugal afasta-se da média europeia

Com este cenário, e apesar da melhoria, Portugal continua a afastar-se da média europeia, que tem recuperado melhor. A diretiva europeia de pagamentos, transposta em 2013, determina um prazo máximo de pagamento de 60 dias entre empresas, podendo ser firmados acordos para maiores períodos. Mas o estudo avalia o incumprimento face aos prazos acordados.

O panorama desde 2013 não melhorou de forma significativa, pelo menos no caso de Portugal. Segundo dados da Informa D&B, “a percentagem de empresas na União Europeia (UE) que cumprem os prazos passou de 38% em 2013 para os 49% no final de 2024”. Nesse período, em Portugal a percentagem de cumpridores subiu dos 17% para os 19%. “Em resultado destas evoluções, a diferença entre Portugal e a UE era de 21 pontos percentuais em 2013 passando para 30 pontos percentuais no final do ano passado”. O “gap” está maior.

Portugal fica assim no pelotão de trás. Está entre os piores pagadores, sendo apenas a Roménia com pior nível (12%). A Dinamarca é a maior cumpridora — 94% das empresas pagam a horas neste país. Os principais parceiros comerciais de Portugal são mais certinhos nos pagamentos. 62% das empresas alemãs pagam a tempo, 59% das companhias dos Estados Unidos e do Reino Unido cumprem, 46% das companhias francesas cumprem, e 44% das espanholas pagam a horas.

Estado

O estudo, que será apresentado esta sexta-feira na conferência ‘O Impacto de Pagar a Horas’, organizada pela ACEGE (Associação Cristã de Empresários e Gestores) e pelo Santander, não olhou para a realidade do Estado. No entanto, a ACEGE fez a sua análise ao setor público e o panorama também não é positivo, apesar das declarações públicas de se pretender reduzir a dívida aos fornecedores.

Segundo indicam números da associação, a que o Observador teve acesso, o Estado tinha, em maio de 2025, um montante em dívida a fornecedores, com mais de 90 dias de atraso, de 628 milhões de euros. A 31 dezembro do ano passado era de 289 milhões. Em maio do ano passado o valor estava em 542 milhões.

Está ainda nos hospitais EPE o principal e crónico problema, mas, no final de cada ano, as suas dívidas acabam regularizadas “quase na totalidade”, realça a ACEGE. Se a administração central tem mantido os valores em dívida (sem a saúde apresentava um montante de 50 milhões em dívida), a administração local continua “um caminho exemplar” de descida (para valores próximos de 25 milhões) e a regional “continua um caminho de subida ligeira (para 205 milhões) mas constante desde 2021”. Para a ACEGE, a situação regional é considerada “inaceitável, em dissonância com o caminho que Portugal deve seguir”.